Sorin Grindeanu: Florin Cîţu nu poate să mai fie premier într-un guvern care are în componenţă PSD

Sorin Grindeanu

"Noi am iniţiat şi am votat o moţiune de cenzură prin care Florin Cîţu a plecat din funcţia de premier. E un lucru la care nu facem rabat, Florin Cîţu nu poate să mai fie premier într-un guvern care are în componenţă PSD. Noi am sancţionat deja capacitatea domnului Cîţu de a conduce un guvern prin demiterea sa, prin acea moţiune de cenzură", a spus Grindeanu într-o conferinţă de presă la sediul central al partidului, întrebat dacă PSD ar fi de acord cu Florin Cîţu premier într-un guvern comun.

El a menţionat că "PSD consideră că etapa Florin Cîţu premier a fost depăşită de ceva vreme".



Întrebat dacă PSD ar accepta un alt premier din PNL, Grindeanu a afirmat: "În toată această perioadă, pe noi ne-a interesat în primul rând să venim cu măsuri care să ducă la gestionarea crizelor pe care România le traversează acum, fie că vorbim de criza politică, de criza sanitară, de criză economică şi de o criză socială. Asta a fost preocuparea noastră şi cred că asta e preocuparea românilor şi nu s-a vorbit o secundă despre funcţii. Mandatul PSD nu s-a schimbat în CPN de astăzi". (că PSD trebuie să aibă premierul - n.r.).

PSD a decis începerea negocierilor cu PNL, UDMR şi minorităţi. Ciolacu: Negocierile, conform ponderilor parlamentare

Rareș Bogdan (PNL): Cel mai important pentru țară e să avem un guvern în 2-3 săptămâni. PNL va da premierul, cum e absolut firesc

ŞTIRILE ZILEI