Sorin Grindeanu: Am venit cu propuneri pentru a creşte veniturile statului. Prima dintre ele - taxarea luxului

"Negocierile continuă pe domenii de activitate. Prima întâlnire de astăzi a fost concentrată pe ceea ce înseamnă lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetăţeni, pentru că ştim, în acest moment, şi vedem cu toţii cum scade nivelul de trai al românilor, iar noi ne dorim să venim cu venituri în plus la bugetul de stat, nu doar să facem cheltuieli. Sigur că ne dorim să creştem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie, iar alocaţiile să fie conform legii. Pentru asta am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a creşte veniturile statului. Prima dintre ele ar fi cea legată de taxarea luxului, dacă putem să îl numim aşa. Toate ţările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei iaht, plăteşti în plus", a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

PNL și PSD au început discuții astăzi pe programul de guvernare. Prima discuție a fost legată de temele economice din acest program de guvernare.

S-a discutat despre cota progresivă de impozitare, care este mărul discordiei între PNL și PSD. Cele două partide nu se înțeleg pe această temă. Cei de la PSD spun că își doresc să introducă această cotă progresivă pentru că România este printre puținele țări care mai au cota unică de impozitare.

De cealaltă parte, Florin Cîțu și mai mulți lideri din PNL susțin că nu doresc să introducă niciun fel de măsură care ar putea să conducă la majorări de taxe, chiar dacă doar pentru o parte a populației.

Potrivit surselor, cele două partide ar fi ajuns la un consens: să găsească surse de finanțare pentru o creștere a veniturilor, însă urmează să se facă o analiză.

