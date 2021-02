Sorin Cîmpeanu: Colegiul "Gheorghe Şincai" din Capitală nu va fi relocat în acest an

Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" din Bucureşti nu va fi relocat în acest an şcolar, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, vineri, la această unitate şcolară, unde protestau profesori, elevi şi părinţi.

Liceul ”Gheorghe Sincai”

Această situaţie vine după ce Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a anunţat că pe rolul Tribunalului Bucureşti se află un dosar cu privire la evacuarea colegiului şi relocarea activităţii educaţionale în vederea demarării în regim de urgenţă a lucrărilor ce se impun la clădirea unităţii de învăţământ, primul termen de judecată fiind 15 martie.

"Acest colegiu - la nivel de infrastructură, la nivel de cadre didactice, la nivel de elevi - trebuie să intre pe calea normală pentru un colegiu înfiinţat acum mai bine de un secol. (...) Nu va fi nicio relocare în timpul acestui an şcolar. Elevii vor avea şansa să se pregătească în continuare pentru bacalaureat. Cunosc datele. Am afirmat public lângă domnul primar: nu va fi nicio relocare în timpul acestui an şcolar", a precizat Cîmpeanu.

Ministrul a adăugat că variantele de relocare sunt multiple şi vor fi anunţate de către Primăria Sectorului 4.

"Cu certitudine, Liceul 'Gheorghe Şincai' nu se va reloca până la sfârşitul acestui an şcolar. Aceasta este o certitudine. (...) Este foarte important pentru noi toţi şi este regretabil că am ajuns la arbitrajul justiţiei, pentru că este singura care poate tranşa această problemă. (...) Această clădire este o clădire care se află în risc seismic doi şi nu are autorizaţie de securitate la incendiu. Este vital pentru noi toţi ca fiecare copil, fiecare profesor care intră în această unitate şcolară să o facă în condiţii de siguranţă", a spus, la rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

