Sorin Cîmpeanu: Școala va începe pe 8 noiembrie. Am decis reducerea numărului de teze. Toți elevii de gimnaziu vor avea două teze, elevii de liceu - trei teze. Vor putea fi susținute începând cu 6 decembrie

Sorin Cîmpeanu

Declarațiile ministrului Educației:

- Două săptămâni de vacanță a fost maximum ce poate fi recuperat fără ca elevii să piardă vreo zi de cursuri, fără ca elevii sa aibă datele schimbate pentru Examenele Naționale și Bacalaureat.

- Drept urmare, în data de 8 noiembrie, școala va începe.

- Ministrul Educației va rămâne consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică, în limita în care condițiile sanitare pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Este un principiu de bază. Nu voi abdica de la acest principiu.

- Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere a școlilor, având ipoteza de bază a prezenței fizice și având deja acceptul exprimat pentru propunerea Consiliului Național al Elevilor, propunere care este însușită de Ministerul Educației

-Înțelegând dificultățile, analizând solicitările, am decis să reducem numărul de teze pe care elevii îl vor susține în acest an, prin excepție. La clasa a opta: în loc de trei teze, doar două. Toți elevii din gimnaziu vor avea două teze de susținut, cu prezență fizică. Pentru liceu am redus numărul de teze de la patru teze, trei teze.

- Fac o precizare, de mulți ani, ponderea unei teze este de 25%. în media finală, prin reducerea - și vom reduce numărul de note anul acesta pentru încheierea mediei la două, minimum două, dacă vom avea două note și a treia notă teza, înseamnă că vom avea o pondere de 37,5 %, adică o pondere mai mare decât teza, decât nota la teză. Dar, teza, atâta vreme cât am avut scoli care au funcționat în online, care din păcate vor mai funcționa în online, din motive independente de voința ministerului, nota la teză va avea o pondere mai mică în raport cu oricare dintre notele pe care elevul le va primi, fie ca vorbim de elevi de gimnaziu fie că vorbim de elevi de liceu. Aceste clarificări vor face obiectul reglementărilor de vineri.

- Tezele vor putea fi susținute începând cu 6 decembrie, va fi la latitudinea fiecărui cadru didactic să stabilească perioada optimă de susținere a tezelor în așa fel încât fiecărui elev să îi rămână la dispoziție o perioadă de timp în care să își poată corecta rezultatele în cazul în care aceste nu au fost satisfcătoare.

ŞTIRILE ZILEI