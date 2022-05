Sorin Cîmpeanu: S-a agreat renunțarea la mediile semestriale și la obligativitatea tezelor. Ce alte modificări a mai anunțat ministrul

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu

Va fi necesară o singură medie generală, la finalul anului școlar.

"La acest moment este în curs de finalizare întâlnirea pentru dialog social între Ministerul Educaţiei şi toţi partenerii de dialog pentru a se definitiva Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, astfel încât mâine aceste modificări să îmbrace forma unui ordin de ministru al Educaţiei şi să fie transmise spre publicare în Monitorul Oficial. Structura anului şcolar este deja cunoscută, este deja publicată în Monitorul Oficial iar modificarea esenţială care a fost deja agreată, discuţiile sunt în curs, este aceea că se renunţă la mediile semestriale, se renunţă la obligativitatea susţinerii tezelor semestriale, va fi necesară o singură medie generală la finalul anului şcolar, iar profesorul va avea mult mai multă autonomie în scopul unei evaluări ritmice pe parcursul întregului an şcolar", a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Număr minim de note la o materie

Alte modificări anunțate de ministrul Educației - Numărul minim de note pentru o disciplină să fie egal cu M+ 3. M - este numărul de note alocate într-o săptămână disciplinei. Astfel pentru o disciplină cu două ore pe săptămână, într-un an vor fi necesare 5 note.

A fost stabilită vacanța mobilă

A fost stabilită poziționarea vacanței mobile din luna februarie - 30 județe au optat pentru ultima săptămână, 20-24 februarie, 10 au optat pentru a treia săptămână, 13-17 februarie, Ilfov și Suceava au decis pentru a doua săptămână, 6-10 februarie.

Evaluarea standardizată nu ierarhizează nici elevii nici școlile

Ministrul a mai anunțat, că astăzi, 30 mai, începând cu ora 8, au fost deja administrate 15000 teste de matematică în cadrul evaluării standardizate, pentru clasa a III-a, a V-a și a VI-a.

Au fost completate de copii și 10000 de chestionare de satisfacție. Două treimi dintre primii elevi care au completat au apreciat ca fiind pozitivă administrarea acestor teste.

Evaluarea standardizată nu și-a propus să înlocuiască nici tezele, nici notele. Nu ierarhizează nici elevii, nici școlile, a subliniat ministrul.

Începând cu momentul în care Ministerul Educației va avea propria platformă de evaluare, atunci va deveni una generalizată în tot sistemul. Probabil în 2024, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.

Educație pentru viață, din 2023

Începând cu septembrie 2023, Ministerul Educației va introduce în planul de învățământ al disciplinei „Educație pentru viață” și Modulul Educație pentru alimentație sănătoasă.

Masă Sănătoasă în școli 2022-2027

De asemenea, ministrul Educației a anunțat un program de 1 miliard de euro pentru reducerea abandonului școlar.

Începând cu anul școlar 2022-2023, la nivelul sistemului național de învățământ se propune instituirea Programului Național Integrat „Masă Sănătoasă în școli 2022-2027” pentru sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

Se dorește ca masa să fie asigurată folosind produse agroalimentare românești în colaborare cu Ministerul Agriculturii (inclusiv batoane nutritive BIO).

Surse de finanțare Program:

a. 2022 - 2025: ME/ PNRR-PNRAS Runda 1 - 45 milioane euro (190.000 elevi din învățământul gimnazial – 1415 scoli) - selecția este deja realizată și se așteaptă semnarea contractelor de finanțare in iunie 2022 / masa va putea fi asigurată începând din septembrie 2022.

b. 2022 - 2025: ME/ PNRR PNRAS - Program special pentru 100 scoli mici, cu efective sub 50 elevi – 5.000 elevi (apel iulie 2022/masa va putea fi asigurata începând cu noiembrie-decembrie 2022)

c. 2023 - 2026: ME/ PNRR-PNRAS Runda a doua - 90 milioane euro (număr estimat 380.000 elevi din invatamantul gimnazial) apelul va fi lansat in oct. 2022/ masa va putea fi asigurata începând din februarie - martie 2023

d. 2023 - 2027: ME/ POEO - 212 milioane euro pentru 90.725 elevi invatamantul primar – masa va putea fi asigurată începând din anul 2023

e. 2022 - 2024: ME/ Program ROSE - Banca Mondială: 120.000 liceeni din 615 licee - 3 milioane euro/an pentru masa;

f. 2022 - 2027: Ministerul Agriculturii va transforma ‘„Programul pentru scoli’’ (100 milioane euro/an) Finanțează hrana pentru copii din grădinițe si clasele 1-8.

g. 2022 - 2027: ME / Bugetul National - Programul “Masa calda” are o finanțare de 68,8 milioane lei/semestrul 2 (14 milioane euro - sem 2 2021/2022) pentru 68.000 elevi din 150 scoli.

Proiectul-pilot “Masa calda” a fost implementat anul acesta în 134 de școli din cele 150 de școli bugetate În 16 scoli/10 județe nu a fost implementat (1 Bacău, 3 Bihor, 2 Bistrița-Nasăud, 2 București, 2 Buzău, 1 Galați, 1 Harghita, 2 Hunedoara, 1 Mureș, 1 Timiş).

Motive: licitații blocate, lipsa ofertanți sau lipsa buget local aprobat (GL- Tecuci).”

