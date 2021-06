Sorin Cîmpeanu: Recomandări pentru organizarea examenului de Evaluare Naţională - eliminarea triajului epidemiologic şi a panourilor de plexiglas

Sorin Cîmpeanu

"Am făcut o serie de recomandări Inspectoratelor. În cursul zilei de luni, o să le facem publice. Începem cu recomandările specifice Evaluării Naţionale şi continuăm cu recomandările specifice examenului de Bacalaureat. Printre acestea sunt: eliminarea triajului, eliminarea obligativităţii panourilor de plexiglas, posibilitatea de a crea construcţii pe foaie pentru examenul de Matematică - geometrie, posibilitatea de a sublinia texte pentru examenul de Limba şi literatura română, 15 minute în plus pentru completarea datelor în casete şi am încercat să venim cu toate acele măsuri care să păstreze relevanţa examenelor naţionale, dar să elimine rigiditatea excesivă", a explicat Cîmpeanu, la Iaşi, întrebat despre organizarea Evaluării Naţionale.



Potrivit ministrului, tematica examenului a fost adaptată la specificul "total deosebit" al acestui an şcolar.

