Sorin Cîmpeanu, la TVR INFO: Subiectele la Bacalaureat au fost foarte corect calibrate, materia de examen a fost simplificată și examenele naționale au fost mai bine organizate

Rezultate excepţionale la Bacalaureat: rata de promovare este cea mai mare din ultimii 10 ani , a anunţat ministrul Educaţiei. Sunt aproape trei mii de elevi care au promovat în plus, faţă de anul trecut. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat la TVR INFO care ar fi cauzele ratei excelente de promovare la Bacalaureat în acest an: subiectele au fost foarte corect calibrate, materia de examen a fost simplificată, iar examenele naționale au fost mai bine organizate.

"Îi felicit pe cei peste 89 de mii de candidați declarați astăzi ca fiind reușiți, sunt cu aproape trei mii mai mult decât anul trecut, numai procentual avem o creștere, sunt cu 2928 de candidați mai mult decât anul trecut, mă refer la cei reușiți, în condițiile în care am avut cu 7000 mai puțini înscriși la examenul de Bacalaureat, 7211 mai exact. Explicațiile sunt următoarele: subiectele au fost foarte corect calibrate - subiecte pentru nota 5 și nota 6, subiecte pentru medie, 7-8 și subiectele de departajare pentru note mari. Ați văzut, avem doar 162 de medii de 10, dintr-un total de peste 120 de mii. [...] Nu trebuie să uităm că materia de examen a fost simplificată - este o altă cauză. Cred că pot să-mi permit să mă pronunț fără să fiu acuzat că dau vina pe greaua moștenire, pentru că anul trecut tot eu am fost ministrul care a organizat examene naționale - anul acesta au fost mult mai bine organizate decât anul trecut", a explicat ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a subliniat că în acest an au fost și mai puțini elevi înscriși la Bacalaureat, 126 de mii de încriși, față de 133 de mii anul trecut, iar cauzele ar fi trendul demografic descrescător, migrația, pierderile suferite din cauza crizei sanitare. Oficialul a precizat că în zilele următoare va fi făcută publică o analiză defalcată cu aceste cauze.

"Am avut, până nu demult, promoții de peste 200 de mii de elevi înscriși la examenul de Bacalaureat. Anul acesta avem un minim istoric - 126 de mii de elevi înscriși la examenul de Bacalaureat. Anul trecut am avut 133 de mii, în anii anteriori am avut 155 de mii, 165 de mii. Din cei 126 de mii, 111 mii sunt din promoția curentă, iar 15 mii sunt din promoții anterioare. Cauzele sunt clare: trendul demografic descendent, migrația, pierderile suferite din cauza crizei sanitare, care a îndepărtat unii elevi de școală, i-a făcut să renunțe la școală, nu s-au mai prezentat iar pe alții i-a făcut să nu poată promova disciplinele pentru a-și încheia mediile pentru a se putea înscrie la examenul de Bacalaureat", a declarat ministrul Educației.

Principalele declarații ale lui Sorin Cîmpeanu:

Sunt mai puțini elevi înscriși: Am avut până de curând promotii de peste 200 de mii

Azi avem un mini istoric, 126 de mii încriși, anul trecut am avut 133 de mii

Din cei 126 de mii, 15 mii sunt din promoții anterioare

Cauzele sunt clare: trendul demografic descendent, migrația, pierderile suferite din cauza crizei sanitare, care a îndepărtat unii elevi de școală, i-a făcut să renunțe la școală, nu s-au mai prezentat iar pe alții i-a făcut să nu poată promova disciplinele pentru a-și încheia mediile pentru a se putea înscrie la examenul de Bacalaureat

În câteva zile, vom avea situația defalcată pe aceste cauze

Îi felicit pe cei peste 89 de mii candidați declarați reușiți, sunt cu aproximativ 3000 mai mult decât anul trecut

Am avut cu 7000 mai puțini înscriși

Explicațiile: Subiectele au fost foarte corect calibrate

O să avem și o analiză defalcată pe școli, în unele s-au făcut orele remediale serios

Materia de examen a fost simplificată, e o altă cauză

Anul acesta au fost mult mai bine organizate examenele naționale

Am avut evaluatori formați pentru a face evaluarea

Rural/urban: Diferența e de 20 la sută, e mult mai mica decât la Evaluarea Națională

Avem 81,7 la sută rata de promovare în urban și 61,2, în rural, e o diferență importantă, dar nu atât de mare ca la Evaluarea națională

Despre evaluarea digitala din Călărași: Are multe avantaje

89 la sută dintre profesori se declară în favoarea acestei evaluării digitale, 4 la sută nu vor, 7 la sută sunt indeciși

Vom face toate eforturile ca la anul să o extindem la nivel național

Îmi doresc să avem o administrare digitală a acestei evaluări

O altă concluzie pe care am reușit să o desprindem a fost că nivelul de abstractizare al unor discipline nu e în favoarea dobândirii acelor cunoștințe care sunt de interes pentru elevi, deci curricula ar trebui revizuită, acest lucru se va întâmpla începând cu septembrie 2023

Legea educației: avem concluziile proiectului România Educată, sarcina Ministerului este să transpună concluziile în text legislativ

Cele două proiecte vor fi lansate în discuție publică cât de curând, până în toamnă

Am renunțat la obligativitatea tezelor semestriale, cine vrea să administreze lucrări scrise, la intervale pe care le dorește

Despre David Popovici: Ne-a rugat să facem în așa fel încât să susținem această disciplină, educația fizică, și am fost impresionat de urarea lui: Își dorește să facă performață deosebită în înot și îmi dorește și mie să pot să fac reforma pe care multă lume o așteaptă în învățământ.

Rata de promovare la Bacalaureat 2022 este de 73,3 la sută. Au fost 162 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10. Județul Cluj are cea mai mare rată de promovare (85,1 la sută), iar cea mai mică, în Ilfov (47 la sută).

Rata de succes la examen a crescut cu 5,5% pe ansamblul tuturor promoțiilor, fiind cea mai mare din ultimii 10 ani, înainte de soluționarea contestațiilor, precizează Ministerul Educației.

„Au promovat cu 2.928 de candidați mai mult decât anul trecut, deși numărul celor înscriși a fost mai mic cu 7.211 - comparativ cu 2021, rezultând o rată cumulată de promovare (înainte de contestații) de 73,3%, superioară cu 5,5% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut: 67,8%). În același timp, este cea mai mare rată de promovare din ultimii 10 ani (înainte de contestații).

Pentru promoția curentă, rata de promovare este 78,3%, iar pentru promoțiile anterioare, 32,1%. Au promovat 89.054 de candidați, dintr-un total de 121.470 de candidați prezenți (108.450 de candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 13.020 de candidați prezenți din promoțiile anterioare)”, arată MEN.

