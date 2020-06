Cum arată admiterea în universități în această vară. Sorin Cîmpeanu, la TVR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În România există 575 de facultăți. În circa 500 de facultăți din cele 575 admiterea va fi exclusiv online, fie că vorbim de Universitatea București, Universitatea Politehnica din București - de luarea in calcul a mediilor de la bacalaureat sau a notelor de la diverse discipline care sunt relevante pentru respectivul program de studiu, fie că vorbim de teste administrate online, cum este cazul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, în cazul Facultății de Medicină Veterinară. Restul de 75 de facultăți vor avea fie o admitere de tip clasic și vorbim aici, mai ales, de facultățile de medicină și farmacie, fie vor avea o admitere de tip hibrid - in sensul în care se va combina parte de testare online cu parte de prezență fizică, a spus la TVR că universitățile au dificultăți bugetare, rectorul Universitătţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi președintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a spus la TVR că universitățile au dificultăți bugetare.

Unele universități nu mai percep taxa de înscriere și nici de înmatriculare.

În această perioadă, prioritțile universităților sunt, potrivit președintelui Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cimpeanu: pe primul loc starea de sănătate a studenților, pe locul doi necesitatea finalizării anului universitar - examene de semestru, de an, de licență de master și abia pe planul trei celelalte aspecte, inclusiv cele economice.

Sorin Cimpeanu a vorbit și despre măsurile luate la nivel bugetar: Am decis, la nivelul forului de conducere al Universității București, existența unui pachet de minimum un milion de euro pentru a veni în sprijinul acestor absolvenți. In fiecare an, am avut venit 300 de mii de euro din taxele de înmatriculare și de înscriere, la aceștia s-au adăugat 200 de mii de euro pe care i-am distribuit pentru a dona tablete în mediul rural, tablete cu acces gratuit timp de doi ani, 250 de mii de euro pentru a da laptopuri fiecărui cadru didactic din USAMB București și apoi celelalte 250 de mii de lei se vor regăsi în susținerea unor burse, asigurarea condițiilor de masa, cazare pentru cei care au nevoie de sprijin.

ŞTIRILE ZILEI