Retrasă din echipa de Cupa Federației în aprilie 2018, după ce Irina Begu a fost titularizată în locul ei cu Elveția la Cluj, Sorana Cîrstea nu mai avea dreptul să participe la Jocurile Olimpice, evoluția ei fiind condiționată de un anumit număr de partide pentru Națională în ultimii doi ani ai ciclului olimpic.

"Din fericire am fost contactata de Federație, am înțeles că s-a obținut o derogare pentru mine. M-au întrebat dacă doresc să joc și atunci am spus că da", a dezvăluit sportiva.

Cea mai tânără debutantă în Fed Cup din istoria tenisului feminin românesc, la 16 ani și 14 zile, Cîrstea refuzase indemnizația lunară de 1.200 de euro garantată de COSR celor 12 jucători de tenis din lotul olimpic.

După o săptămână de antrenamente la București, unde l-a chemat pe antrenorul ei belgian, Carl Maes, Cîrstea a zburat în același avion cu Simona Halep în SUA, la turneul de la Miami, care va avea loc între 24 martie - 4 aprilie.

