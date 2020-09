Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la US Open

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, după ce a învins-o pe Christina McHale (SUA), cu 6-4, 7-5, în bula securizată de la arenele Flushing Meadows din New York.

Sorana Cîrstea / FOTO: www.j48tennis.ne

Cîrstea (30 ani, 77 WTA) s-a impus după o oră şi 36 de minute în faţa americancei de 28 de ani, care se află pe locul 75 în lume.



Românca a reuşit mai multe lovituri direct câştigătoare, 23-13, dar şi mai multe erori neforţate, 31-21. Diferenţa a fost făcută de serviciu, Cîrstea fiind mai bună, atât la mingile de pe primul serviciu, cât şi la al doilea.



Cele două sunt la egalitate în meciurile directe, 2-2, Cîrstea câştigându-le pe ultimele două, precedentul în 2017.



Cîrstea a ajuns anul trecut în turul al treilea la Flushing Meadows, egalându-şi cea mai bună performanţă a sa la US Open (2009).



Sorana Cîrstea şi-a asigurat 100.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, iar următoarea adversară va fi o britanică, Johanna Konta, a noua favorită, sau Heather Watson.



Alte două românce sunt programate să joace marţi în primul tur la New York - Mihaela Buzărnescu şi Patricia Ţig.



Buzărnescu (32 ani, 122 WTA) va primi replica americancei Sloane Stephens (27 ani, 39 WTA), cap de serie numărul 26. Mihaela nu a mai înfruntat-o până acum pe Stephens, campioană la US Open în 2017.



Patricia Ţig (26 ani, 88 WTA) va juca împotriva japonezei Kurumi Nara (28 ani, 142 WTA), care a câştigat ambele confruntări, desfăşurate în 2016.

Sursa: Agerpres

