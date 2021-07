Sorana Cîrstea este în turul trei la Wimbledon, după ce a învins-o pe Victoria Azarenka, favorită 12 și dublă campioană de Mare Șlem

Sorana s-a impus după două ore și 20 de minute în fața unei duble campioane de Grand Slam. Românca și-a egalat astfel cea mai importantă performanță la Wimbledon, unde a mai ajuns în turul trei la edițiile din 2009, 2012 și 2017.

What a win for @sorana_cirstea br>

The Romanian defeats Victoria Azarenka to advance to the third round, matching her best run at #Wimbledon pic.twitter.com/YSf1HPkds7