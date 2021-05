Sorana Cîrstea este în semifinale la turneul WTA de la Strasbourg, după ce adversara ei din sferturi, Bianca Andreescu, s-a retras

Cîrstea a beneficiat de faptul că jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, cea care trebuia să-i fie adversară în sferturi, s-a retras din competiţie, dar după ce a învins-o în optimi pe belgianca Maryna Zanevska (6-1, 6-4).

Sorana a trecut de Zhang , a cincea favorită, după doar o oră de joc. În acest meci, Cîrstea a reușit 3 aşi, iar Zhang a comis 5 duble greşeli. Românca a încheiat cu mai multe mingi direct câştigătoare, 16-5, şi cu mai puţine erori neforţate (20-33).

@sorana_cirstea @WTA_Strasbourg SFs!



Defeats No.6 seed Zhang Shuai 6-2, 6-1 to advance to the final four, via a quarterfinal walkover. pic.twitter.com/ju059ZH5uo