Sorana Cîrstea, în sferturile de finală la US Open, după o victorie categorică împotriva Belindei Bencic

Cîrstea a trecut de Bencic în două seturi și mai are de trecut două hopuri pentru a ajunge în finală.

Ea o va întâlni în sferturile de finală de la US Open pe Karolina Muchova (Cehia, locul 10 WTA), care a trecut în treei seturi de chinezoaica Wang Xin.

Sorana Cirstea wins the first set 6-3 over Belinda Bencic. pic.twitter.com/wVwTdb6HOm