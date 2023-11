Sondaj: Tot mai mulți tineri încep să consume nicotină vapând, nu fumând țigări

Tânăr vapând / FOTO: Or Hakim/ Unsplash

„Schimbarea de acum este într-atât de semnificativă, încât există mai mulți fumători care nu au fumat niciodată țigări, dar vapează, decât fumători înrăiți”, a spus cercetătorul Benjamin Toll (Ph.D), de la MUSC Hollings Cancer Center și directorul programului MUSC Health Tobacco Treatment. „Aceasta este o schimbare radicală în paradigma consumului de tabac. Este foarte puțin probabil ca fumătorii care nu au fumat niciodată țigări să treacă la țigări clasice, ei au tendința de-a vapa și de-a continua să vapeze. Iar acest grup, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, este cel care va prefigura viitorul utilizării țigărilor electronice.”

Această prognoză are atât aspecte pozitive, cât și negative. Este cu siguranță încurajator să vedem cel mai scăzut nivel de tineri care se declară fumători înregistrat vreodată. Dar deși Toll și alți cercetători în domeniul tabacului de la Hollings cred că țigările electronice ar putea fi o opțiune mai puțin periculoasă pentru oamenii care doresc să renunțe la fumat dar nu reușesc, ei subliniază că nu este o opțiune fără efecte nocive — iar din acest considerent, este demoralizant să vedem tineri fără antecedente de fumat începând să vapeze.

Toll și colegii săi de la Universitatea de Medicină din Carolina de Sud au anunțat noile descoperiri într-o scrisoare de cercetare publicată în JAMA Internal Medicine în această lună. Cercetarea a fost susținută de Institutul Național pentru Sănătate Publică.

Naomi Brownstein, o profesoară asociată din Departamentul de Științe ale Sănătății Publice, și Brandon Sanford, un cercetător postdoctoral în cadrul departamentului, sunt coautorii principali ai scrisorii de cercetare.

„Dacă fumezi în prezent și ai fumat țigări din tabac timp de câteva decenii, te afli în categoria oamenilor expuși unui risc foarte ridicat de a dezvolta cancer, iar noi vrem să-i ajutăm pe aceștia să renunțe la țigările din materiale combustibile. În ultimă instanță, noi am vrea să-i ajutăm să renunțe complet la tabac, dar dacă nu sunt pregătiți pentru asta, tranziția la țigările electronice este cel puțin o victorie parțială”, a spus Brownstein.

„Acum, dacă ai 18 ani și prietenii îți spun «Hei, hai să vapăm niște nicotină cu aromă de pâine cu banane», pe care n-ai fumat-o niciodată, aceștia sunt oamenii pentru care credem că vapatul este o problemă.”

Echipa de cercetare a folosit datele Studiului Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), o evaluare longitudinală reprezentativă la nivel național a influenței tabacului asupra sănătății unei populații. Studiul este rezultatul unei colaborări între Institutul Național pentru Sănătate Publică și U.S. Food and Drug Administration. Evaluarea a început în 2013, iar până în prezent au existat șase reprize de colectare a datelor.

Cea de-a șasea repriză, constând din rezultatele sondajelor din 2021, nu era disponibilă pe scară largă când cercetătorii își finalizau lucrarea. Ei au obținut acces la datele restricționate înainte de publicarea lor în Programul Național de Arhivare a Datelor privind Dependența și Infecția HIV de la Universitatea din Michigan.

Datele celei de-a șasea reprize au indicat o tendință de creștere continuă a tendinței de vapare, și au dezvăluit că din majoritatea tinerilor care vapează frecvent, 56% nu au fumat niciodată țigări obișnuite în mod regulat.

Conform studiului PATH, 14.5% din adulții cu vârstele cuprinse între 18 și 24 de ani au raportat un consum regulat de țigări electronice, o cifră mai mare decât cea de 11%, din cadrul unui raport anterior al Centrului de Prevenire și Control al Bolilor. Toll se așteaptă ca următoarea repriză de date ale studiului PATH, programate să fie publicate în toamna anului 2024, va indica o creștere și mai mare.

Tinerii cu vârstele cuprinse între 18 și 24 de ani sunt un grup valoros pentru comercianții de toate felurile. Ei se află într-o perioadă când au absolvit recent liceul și fac tranziția fie spre facultate, fie spre piața muncii, pe lângă multe alte schimbări. Cel mai important, aceasta este perioada când își dezvoltă loialitatea față de firme, potrivit lui Toll. Acest lucru este aplicabil țigărilor, ca și oricăror alte produse, iar documentele secrete ale industriei, descoperite ulterior în urma litigiilor, au dezvăluit că producătorii de țigări au țintit acest grup.

Publicitatea la țigări a fost sever restricționată, dar publicitatea la țigările electronice a explodat. Toll vine cu exemplul website-ului unei companii care recurge la emoji-uri colorate animate pe calculator și invită vizitatorii să se alăture canalului său de pe Discord, o platformă socială interactivă.

„Noi încă nu știm care sunt consecințele pe termen lung asupra sănătății, dar pe mine mă deranjează foarte mult faptul că există atât de multe țigări electronice aromate și de unică folosință care țintesc în mod evident tinerii”, a spus Toll.

Producătorii de țigări electronice trebuie să aplice la FDA pentru un permis de a-și comercializa produsele. Mulți aleg să nu facă asta, deși produsele lor sunt ușor disponibile. Până în prezent, FDA a emis autorizații de comercializare doar pentru țigările electronice cu aromă cu tabac.

Aromele de fructe și dulci acoperă mirosul tabacului, atrăgând tinerii. Unele mărci profită de popularitatea desenelor animate, băuturilor și jucăriilor care nu au nici o legătură cu vapatul. FDA a emis în august scrisori de avertizare către comercianții online care vindeau produse de vapat concepute pentru a arăta ca produsele de la Starbucks sau precum cănile pentru cafea de la Dunkin. Toll a adăugat că unul din pacienții săi i-a spus recent că fumează o substanță de vapare cu aromă de Capri Sun.

Pe lângă o creștere generală a tendinței de vapare, datele evaluării au indicat faptul că vapatul a crescut în popularitate în rândul femeilor tinere.

„La începutul colectării datelor sondajului, bărbații tineri vapau mai mult decât femeile tinere”, a spus Brownstein. „Și încă făceau asta la sfârșitul sondajului, dar paradigma de consum a femeilor tinere a urmat o creștere abruptă, deci ele încep să-i ajungă treptat din urmă.”

Sanford a menționat că descoperirile grupului aruncă lumină asupra unor necunoscute din domeniul sănătății publice.

„Noi știm că, dacă utilizarea tabacului clasic devine mai puțin prevalentă decât cea a țigărilor electronice, există multe nuanțe în domeniul sănătății publice legate de direcțiile în care trebuie să ne canalizăm eforturile în ceea ce privește consilierea din timpul sevrajului și evoluția tratamentului”, a spus el.

„În prezent, există un deficit relativ de tratamente împotriva vapării. Sunt efectuate multe cercetări pentru a descoperi dacă tratamentele pe care le-am implementat pentru renunțarea la tabacul obișnuit vor funcționa în cazul persoanelor care vapează, dar aceste eforturi încă sunt incipiente.”

„Mulți din cei care fumează vor să renunțe”, a continuat el. „Chiar dacă problemele de sănătate asociate vapatului nu sunt într-atât de extreme precum cele cauzate de fumat, vapatul rămâne o dependență deranjantă pentru mulți oameni.”

Toll a spus că produsele neautorizate de vapat nu sunt standartizate și nu au trecut printr-un control al calității, iar pacienții săi au observat o variație semnificativă a calității chiar și în cadrul aceleiași firme.

„Avem nevoie de autorizare și standartizare pentru toate aceste noi țigări electronice”, a spus el.

În plus, el a adăugat că „există o comercializare clară care țintește tineretul și adulții care nu au fumat niciodată țigări. Mă va indispune mereu faptul că există copii și nefumători care acum vapează.”

