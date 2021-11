SONDAJ KASPERSKY | Pentru 61% dintre părinţi este greu să fie modele pentru copiii lor

Familie / FOTO: shutterstock.com

În acelaşi timp, mai mult de jumătate dintre părinţi (54%) încearcă să stabilească obiceiuri şi reguli digitale sănătoase pentru toţi membrii familiei.



"De la o vârstă fragedă, copiii tind să copieze comportamentul şi obiceiurile adulţilor în toate domeniile vieţii, inclusiv atitudinile faţă de dispozitivele digitale. În plus, mulţi copii primesc primul dispozitiv foarte devreme - conform aceluiaşi studiu - respectiv 68% dintre copii primesc dispozitive electronice înainte de vârsta de nouă ani. Având în vedere acest lucru, părinţii trebuie să fie modele în utilizarea tehnologiei, dacă doresc să pună obiceiurile digitale ale copiilor pe baze sănătoase, încă din copilărie", susţin autorii sondajului.



Rezultatele cercetării arată, de asemenea, că părinţii percep normele de comportament ca fiind diferite pentru ei şi copiii lor. De exemplu, aproape jumătate (48%) dintre respondenţi au recunoscut că petrec între trei şi cinci ore pe dispozitivele digitale în fiecare zi, iar majoritatea (62%) consideră că acest timp este normal.



Când vine vorba de copii, aproape jumătate (48%) petrec acelaşi timp pe dispozitive precum părinţii lor - trei până la cinci ore pe zi. Dar, în ciuda acestui fapt, mai mult de jumătate dintre adulţi (53%) ar dori să limiteze timpul petrecut de copii - până la două ore.



În unele scenarii, respondenţii consideră că anumite comportamente sunt acceptabile pentru ei înşişi, dar nu şi pentru copiii lor. De exemplu, 37% dintre adulţi cred că este normal să distribuie fotografii cu membrii familiei pe reţelele sociale, dar mai puţin de un sfert (24%) dintre părinţi consideră că acest lucru este acceptabil pentru copiii lor.



Aproximativ 22% dintre respondenţi consideră, de asemenea, rezonabil să respingă apeluri şi să-şi închidă telefonul, astfel încât nimeni să nu-i poată contacta. Cu toate acestea, doar 10% dintre părinţi cred că un astfel de comportament este acceptabil pentru copii.



Potrivit terapeuţilor Birgitt Holzel şi Stefan Ruzas de la cabinetul Liebling + Schatz din Munchen, consumul digital modelează relaţia dintre părinţi şi copii şi, mai important, are un impact asupra dezvoltării copilului. Totodată, cercetările arată că sugarii dezvoltă probleme de hrănire şi somn, de exemplu, atunci când părinţii folosesc mediile digitale în timp ce îi îngrijesc.



"Acesta este un indiciu serios al unei tulburări incipiente de ataşament. Copiii învaţă imitând. De aceea ar trebui să vă gândiţi întotdeauna, concret, ce văd copiii. Părinţii lor au întotdeauna smartphone-ul în mână sau chiar la masă când mănâncă? Părinţii dau întotdeauna un exemplu. Din perspectiva terapiei de familie, alfabetizarea media în familii este un subiect foarte important. De asemenea, este important pentru copii să se poată dezvolta bine", susţin specialiştii.



Cu toate acestea, potrivit cercetării, trebuie să ţinem cont de faptul că smartphone-ul a apărut în această formă doar în ultimul deceniu şi a devenit vital în viaţa noastră de zi cu zi.



"De aceea, adesea nu este prea uşor să controlezi modul în care îl foloseşti sau să-i familiarizezi pe copii cu el. Dependenţa noastră de telefoane este motivul pentru care este cu atât mai important să clarificăm acest subiect în primul rând pentru noi toţi. În plus, există şi reguli de conduită testate şi pentru consumul de medii digitale în familii care sunt de mare ajutor. Cel mai important lucru pentru toţi părinţii este să continue să vorbească cu copiii lor despre utilizarea mass-media", mai susţin terapeuţii Birgitt Holzel şi Ştefan Ruzas.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI