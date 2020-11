SONDAJ: Elevii doresc un nou tip de evaluare, axat pe evaluarea gândirii critice și a competențelor

Mai mult de trei sferturi dintre elevi (76,6%) preferă înlocuirea tezelor în acest an şcolar cu o altă formă de evaluare sumativă, arată un sondaj al Consiliului Naţional al Elevilor , la care au participat peste 60.000 de copii din clasele V-XII atât din mediul urban, cât şi rural.

Elevi la școală / FOTO: Autor: CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Potrivit CNE, în opinia a 15,3% dintre elevi tezele ar trebui susţinute în baza unei programări, astfel încât să fie evaluaţi ca şi până acum, în timp ce 8,1% cred că lucrările semestriale ar trebui transpuse în mediul online.



Consiliul Naţional al Elevilor a lansat această consultare având în vedere că, în ultimele săptămâni, dezbaterea publică din sistemul educaţional s-a axat pe subiectul susţinerii sau suspendării tezelor şi a olimpiadelor în acest an şcolar, informează un comunicat de presă al organizaţiei.



CNE propune introducerea unor testări standardizate care să evalueze "gândirea critică" a elevilor şi competenţele acumulate, în funcţie de materia şi conţinuturile curriculare studiate.



Conform organizaţiei, rezultatul evaluării semestriale nu ar trebui să fie tratat drept "un indicator absolut" al nivelului la care se află elevul, ci "ar trebui să fie însoţit de feedback individualizat" din partea fiecărui profesor, pentru fiecare elev în parte, alături de sprijin în "creionarea planului individual" de învăţare.



"Rezultatul sondajului este inechivoc: elevii nu consideră că teza, în forma ei actuală, reprezintă un instrument relevant de evaluare a elevilor, ci un instrument învechit de evaluare sumativă, care nu face altceva decât să întărească poziţia centrală a modului de învăţare care predomină în sistemul educaţional preuniversitar la momentul de faţă: memorarea şi redarea informaţiilor papagaliceşte. Din acest motiv, Consiliul Naţional al Elevilor propune introducerea unui nou tip de evaluare sumativă, axat pe evaluarea gândirii critice şi a competenţelor deprinse de către elev", a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, citat în comunicatul de presă.



Totodată, CNE consideră că în actualul an şcolar nu se poate "pierde din vedere" necesitatea aplicării unui plan de învăţare remedială pentru fiecare elev, pornind de la rezultatele evaluărilor semestriale, "indiferent de forma acestora".



Sondajul mai arată că aproape două treimi dintre respondenţi (63,3%) optează pentru anularea olimpiadelor şi concursurilor şcolare în acest an, în timp ce 21,9% consideră că acestea ar trebui să fie organizate faţă în faţă. Restul respondenţilor, 14,8%, sunt de părere că olimpiadele ar trebui susţinute în mediul online.



Aproximativ trei sferturi dintre elevi (70,5%) consideră că măsura tranziţiei la sistemul educaţional online este oportună în contextul creşterii ratei de infectări cu COVID-19 "în mediul şcolar", în timp ce 29,5% ar prefera ca orele de curs să se desfăşoare fizic.

sursa agerpres

