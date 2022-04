Sondaj: Cei mai mulţi elevi se simt "extenuaţi şi copleşiţi". O treime dintre copiii de clasa a VIII-a au rămas în urmă cu materia

Copil, educatie, scoală, performanță / FOTO: Sursa: Unsplash

Cei mai mulţi elevi se simt "extenuaţi şi copleşiţi" şi consideră că în acest an şcolar au avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasă.

Copiii din mediul urban afirmă în măsuri semnificativ mai ridicate că sunt "trişti, obosiţi" sau că se simt singuri, iar în cazul celor care au de dat un examen aceste sentimente sunt mai acutizate.

Pentru 35% dintre respondenţi temele sunt mai grele, iar pentru 12% - mult mai grele.

În cazul elevilor din clasa a VIII-a, procentul celor care sesizează o dificultate mai mare a temelor în comparaţie cu anii şcolari anteriori este semnificativ mai mare (53%). Aproape 40% dintre liceeni afirmă că nivelul de dificultate a temelor nu s-a schimbat comparativ cu anii trecuţi, iar 16% consideră că nivelul de dificultate a scăzut sau nu primesc deloc teme.

Aproximativ 50% dintre elevi afirmă că au parcurs materia şcolară fără probleme, iar 31% că au rămas în urmă. Băieţii afirmă într-o măsură mai ridicată comparativ cu fetele că au parcurs materia fără probleme (55% vs. 50%), iar elevii de gimnaziu sunt mai încrezători decât liceeni sub acest aspect (55% vs. 50%).

51% dintre copii consideră că în acest an şcolar au avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasă, 13% - de meditaţii, iar 9% de sprijin din partea părinţilor şi fraţilor. Elevii din clasa a VIII-a afirmă într-o măsură mai ridicată că au simţit nevoia să facă meditaţii, comparativ cu colegii lor din alte clase, iar fetele că ar fi avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasă.

Jumătate dintre elevii de clasa a VIII-a aleg un nivel de mijloc al scalei în ceea ce priveşte nivelul de pregătire pentru evaluarea naţională, neputând lua o decizie între bine şi slab pregătit, în timp ce unul din trei se consideră pregătit.

Aproximativ 70% dintre copii alocă pregătirii temelor (în afara cursurilor) între una şi trei ore zilnic, cu o valoare medie de 2,8 ore. Elevii de clasa a VIII-a şi fetele tind să aloce mai mult timp zilnic pentru pregătire, cu valori medii de 3 ore/zi.

Aproape 60% dintre elevi afirmă că fac meditaţii la cel puţin o materie. În rândul celor care recurg la meditaţii, timpul mediu alocat săptămânal este de 2,6 ore. Timp mai mult alocat meditaţiilor se înregistrează în cazul elevilor de gimnaziu (2,8 ore/săptămână), în special în ceea ce-i priveşte pe cei din clasa a VIII-a (cu o valoare medie de 3,5 ore pe săptămână).

În ceea ce priveşte comunicarea emoţională cu profesorii, aproape jumătate dintre elevi (47%) spun că nu au vorbit cu aceştia despre modul în care se simt şi alţi 14% că ar fi vrut ca acest lucru să se întâmple. Unul din patru copii a vorbit despre "dificultăţile emoţionale" cu profesorii şi afirmă că este mulţumit de rezultat. Fetele spun într-o măsură mai ridicată decât băieţii (16% vs. 11%) că şi-ar fi dorit să vorbească cu cadrele didactice despre cum se simt, dar aceasta nu s-a întâmplat.

Sondajul a fost realizat online, cu eşantion neprobabilistic, bazat pe răspunsurile a 1.821 de elevi din învăţământul secundar inferior şi superior. Chestionarul a fost completat în februarie.

Sursa Agerpres

