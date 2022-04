Macron, mai convingător decât Le Pen pentru 59% dintre francezi. Pentru 50% dintre telespectatori, e și mai arogant decât ea (Sondaj BFM TV)

Emmanuel Macron / Marine Le Pen - Dezbaterea televizată

59 la sută dintre telespectatori l-au considerat mai convingător pe Emmanuel Macron, conform unui sondaj publicat de BFMTV, realizat de Institutul Elabe. În 2017, numărul celor care îl considerau pe actualul președinte mai convingător era de 63 la sută.

Conform sondajului, doar 39 la sută dintre telespectatori au considerat-o credibilă pe Marine Le Pen.

53 la sută dintre telespectatori au considerat că Macron are calitățile necesare pentru a fi președintele Franței, în timp ce doar 39 la sută au considerat că Le Pen este mai potrivită.

În opinia a 36 la sută dintre telespectatori, Emmanuel Macron poate să unifice francezii, în timp ce 31 la sută o văd pe Le Pen mai potrivită în acest rol.

Telespectatorii au mai considerat că Macron a fost mai dinamic decât Le Pen (49 la sută versus 34 la sută), mai sincer (36 la sută vs. 34 la sută), ca având un proiect de țară mai bun (44 la sută vs. 31 la sută), dar mai arogant decât Marine Le Pen (50 la sută vs. 16 la sută).

Sondajul mai arată că telespectatorii care l-au votat pe Jean-Luc Mélenchon în primul tur al alegerilor prezidențiale l-au considerat pe Macron mai convingător într-o proporție mai ridicată decât pe candidata extremei drepte: 61 la sută versus 36 la sută.

Sondajele de opinie privind alegerile din 24 aprilie îl anunță câștigător pe Macron, cu 55,5 la sută dintre voturi. În 2017, Macron a învins-o pe Le Pen cu 66,1 la sută dintre voturi, notează Reuters.

