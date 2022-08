Soluțiile la problemele energiei termice, în viziunea lui Nicușor Dan: ELCEN să fie preluat de Primăria Capitalei, iar sumele alocate pentru schimbarea rețelei de termoficare să fie majorate la 2,5 miliarde de lei pe an

Primarul Nicușor Dan / FOTO: TVR

Soluțiile pentru rezolvarea problemelor legate de apă caldă și căldură, în viziunea primarului general al Capitalei, ar fi următoarele:

- rezolvarea problemei de PRODUCȚIE a energie termice: preluarea ELCEN de către Municipiul București, pentru a putea accesa fonduri europene și a moderniza centralele vechi din anii '60. Nicușor Dan: "După cum ştiţi, producţia este la ELCEN, care ţine de Ministerul Energiei, şi care funcţionează, producţia funcţionează cu centrale inclusiv din anii ’60, da? Şi ăsta este motivul care a afectat pe aceşti oameni, revizia de la CET Sud nu s-a putut face decât într-o lună şi din cauza reţelei nu am putut aduce agentul termic din CET Progresul. Deci este o problemă pe producţie şi pentru asta singura soluţie este accesarea fondului de modernizare şi schimbarea echipamentelor. Asta dacă ELCEN rămâne la Ministerul Energiei poate s-o facă ELCEN, dar după ce iese din insolvenţă, pentru că nu se dau bani europeni pentru companii în insolvenţă. Şi, după cum ştiţi, ELCEN a fost majoritatea timpului în insolvenţă. Dacă ăsta este un răspuns pe care o să-l avem în cursul acestei luni, dacă se acceptă preluarea ELCEN de către Municipiul Bucureşti, asta va fi în responsabilitatea noastră să accesăm fonduri europene pentru modernizarea producţiei."

- rezolvarea problemei de TRANSPORT a agentului termic, prin modernizarea mai rapidă a rețelei de termoficare. Deocamdată se refac cam 20 de kilometri pe an, însă primarul spune că trebuie alocați bani mai mulți. Nicușor Dan: "Pe segmentul de transport, reţeaua principală, aici sunt principalele piederi. Şi asta vine din faptul că avem o reţea de 1.000 de kilometri, din care s-au modernizat 100, şi cu un ritm de modernizare de 5, 6, 7 kilometri pe an, ani de zile. Abia în 2020 am reuşit să facem 20 de kilometri, în 2021 s-au făcut 20 de kilometri, în 2022 obiectivul nostru este 30-35, la începutul anului era 50, dar ne-a afectat războiul din Ucraina. (...) Există doi parametri relevanţi. Şi de aici vine şi responsabilitatea diferiţilor primari. Un parametru relevant este câtă apă caldă s-a pierdut în reţea. Şi am prezentat public un grafic. În anii 2010 eram la pierderi de 25% în reţea şi ele au urcat an de an şi au ajuns în anul 2020 la 37%. Dacă ne aducem aminte, în anii 2010 avariile erau oarecum sporadice, deci această pierdere de 25% permitea o funcţionare oarecum rezonabilă a sistemului. De asta, ca să ajungem la o funcţionare a sistemului nu trebuie să înlocuim 1.000 de kilometri. O să ajungem să înlocuim 1.000 de kilometri, dar nu trebuie să aşteptăm să schimbăm 1.000 de kilometri ca să ajungem la o funcţionare rezonabilă a sistemului. Al doilea parametru rezonabil este câţi bani a alocat Primăria Municipiului Bucureşti pentru sistemul de termoficare. Din nou e o informaţie pe care am făcut-o publică. În anii 2010-2019, Primăria a plătit o medie de sub 700 de milioane de lei pentru energia termică. În 2020 a plătit cam 850 de milioane, în 2021 - 950 de milioane şi în 2022 suma pe care am plătit-o deja în şapte luni este de ordinul 920 de milioane. Deci în ultimii 10 ani ar fi trebuit să alocăm mai mult de 2,5 miliarde de lei faţă de cât s-a alocat. Cu aceşti 2,5 miliarde de lei putem să schimbăm jumătate din reţeaua principală care produce pierderile".

- plata datoriei ELCEN, lucru care ar putea fi rezolvat prin creșterea gradului de îndatorare al Municipalității la viitoarea rectificare bugetară. Nicușor Dan: "O să fie o rectificare bugetară în cursul lunii august, aşa a anunţat Guvernul. Eu sper ca în cadrul acestei rectificări bugetare să existe o ridicare a plafonului de îndatorare pentru Municipiul Bucureşti, pentru ca ridicarea plafonului să permită achitarea acestor datorii şi plata primei tranşe către achiziţia ELCEN. Acesta este sprijinul de la Guvern pe care l-am solicitat şi sunt optimist că o să-l primim. În situaţia în care ni se permite această îndatorare, o să stingem atât aceste diferenţe de preţ care sunt de ordinul 400 de milioane de lei, cât şi datoria curentă, care în momentul de faţă este sub 400 de milioane de lei şi la începutul săptămânii viitoare o să fie undeva la 330-340 de milioane de lei."

