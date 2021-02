Timisoara cauta solutii pentru migranti EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În acest context primarul Timișoarei, Dominic Fritz, cere ajutor autorităților centrale. În această dimineața el s-a întâlnit cu ministrul de interne pentru că, spune edilul, problema nu este doar una a orașului de pe Bega.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marţi, după întâlnirea cu primarul Timişoarei, Dominic Fritz, că s-a găsit o variantă prin care migranţii să fie transportaţi, sub supraveghere, din Timişoara către centrele din ţară.

Ministrul a vorbit și despre întărirea componentei de siguranță publică.

"Am văzut un fenomen, chiar dacă sunt repartizați în centre de la Galați, Maramureș, în toate centrele din România, majoritatea ajung în Timișoara. Îi transferăm în centrele unde au fost repartizați și iar ajung în Timișoara. Am găsit o variantă prin care să-i transportăm sub supraveghere la centrele de bază și să găsim o formulă în legislație să sancționăm astfel de situații în care nu poți tu, ca stat, să faci această cheltuială săptămânal”, a spus Bode, în faţa sediului MAI.

El a precizat că autorităţile locale trebuie să beneficieze de sprijinul statului, de decontarea acestor cheltuieli.

"Am discutat despre modul în care am putea să limităm la minim posibil acest fenomen al migraţiei ilegale şi Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General pentru Imigrări a prezentat (...) cum anume ne-am gândit să limităm acest fenomen - prin dotarea acestor structuri ale MAI cu mijloace moderne - drone, camere cu termoviziune, cu senzori de mişcare - sunt dotări care au intrat şi vor intra în structurile noastre tocmai pentru limitarea acestui fenomen", a mai afirmat Bode.

Ministrul a adăugat că a mai discutat cu edilul Timişoarei despre destructurarea reţelelor de călăuze, pentru că "este limpede" că foarte puţini ajung în Timişoara cu scopul de a rămâne.



"Există o rețea de călăuze care îi aduc şi îi preiau cu scopul de a-i duce în Vest. Am destructurat astfel de reţele, vom continua să fim foarte atenți la această activitate prin Poliţia Română, în perioada următoare veți vedea rezultate", a spus Bode.



Primarul Timişoarei a salutat decizia de a se găsi metode prin care migranţii să fie transportaţi înapoi la centrele din ţară.

ŞTIRILE ZILEI