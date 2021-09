Soluția Cîțu versus soluția Orban, la Congresul PNL. Ce a spus președintele despre acest lucru, de la New York

5.000 de delegați vor decide sâmbătă, la sala Romexpo din București, cine va fi președintele PNL pentru următorii patru ani: Florin Cîțu sau Ludovic Orban. Ambii candidați își aruncă acum în luptă ultimele mesaje și fac apel la colegi să îi voteze. Florin Cîțu exclude să demisioneze din guvern, vorbește despre un cabinet minoritar, împreună cu UDMR și pune tunurile pe USR PLUS.

Florin Cîțu: "După ce am avut votul a 40 de filiale, eu cred că i-am convins pe colegii mei liberali că România liberală este singura soluție pentru a merge mai departe. Iar după ce am văzut ce s-a întâmplat în Parlamentul României în ultimele două săptămâni, ceea ce se întâmplă în ultimele două zile, eu i-am convins și mai mult pe colegii mei că există o soluție România liberală".

Ludovic Orban se vede din nou prim ministru, în fruntea unui guvern al coaliției PNL-USR PLUS-UDMR.

Ludovic Orban: "(Întrebare: Plecarea lui Florin Cîțu n-ar fi o concesie prea mare pentru USR PLUS?) Până la urmă, ce este mai important: să asigurăm României un guvern cu o majoritate parlamentară coerentă, care are un program de guvernare, sau să fim orgolioși și să spunem că nu acceptăm astfel de condiții? (Întrebare: Dumneavoastră și președintele Iohannis ați scris același nume pe două bilețele, pentru numele de prim-ministru) Dacă am desemna următorul prim-ministru, mă întrebați dacă am scrie același nume? Eu zic că da. (Întrebare: Și care ar fi acela? Ludovic Orban?) Normal".

Liderii USR PLUS sunt hotărâți să nu revină într-un guvern condus de Florin Cîțu. Și ei își aleg președintele, dar online. Primele rezultate ale scrutinului USR PLUS vor fi aflate joi seară. Potrivit unor surse, Dan Barna ar avea, la această oră, un avans considerabil față de Dacian Cioloș.

Președintele Klaus Iohannis este convins că Florin Cîțu va rămâne în fruntea Executivului, în ciuda actualei crize guvernamentale, despre care spune că se va tranșa după congresele din PNL și USR PLUS, a transmis Ramona Avramescu, pentru Telejurnal. "Nu există niciun motiv ca Florin Cîțu să fie demis, sau să-și dea demisia, îl încurajez pe Florin să continue, să nu se teamă, și pe liberali, să rămână la guvernare" - este un citat exact din răspunsul președintelui la întrebarea pe care i-am adresat-o, dacă Florin Cîțu va fi premier până la finalul acestei legislaturi, la alegerile din 2024. Un mod destul de neuzual în care președintele a ales să transmită acest mesaj de susținere, într-o discuție informală pe care a avut-o cu cei câțiva jurnaliști care sunt la New York, dar "on the record", adică Klaus Iohannis a fost de acord să ne răspundă la întrebări și să fie citat, lucru care, de obicei, nu se prea întâmplă. Președintele a fost însă mult mai evaziv atunci când a venit vorba despre un scenariu privind susținerea parlamentară a următorului guvern condus de Florin Cîțu, cel mai probabil unul minoritar, acest lucru se va vedea la negocierile din Parlament - a fost singurul comentariu obținut. Cât despre relația sa cu Ludovic Orban, Klaus Iohannis spune că încă are discuții cu actualul președinte al PNL, însă singurul comentariu pe care l-a făcut în legătură cu declarațiile lui Ludovic Orban la adresa sa a fost: "Dar cine mai înțelege reacțiile lui Ludovic?".

