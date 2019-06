Solistul trupei rock Megadeth, Dave Mustaine, suferă de cancer în gât. Toate concertele de anul acesta vor fi anulate

Dave Mustaine / FOTO: Megadeth Facebook

“Am fost diagnosticat cu cancer în gât. Este ceva ce trebuie luat în serios şi înfruntat, dar am mai înfruntat obstacole în trecut. Lucrez îndeaproape cu doctorii şi urmez un plan de tratament despre care ei susţin că are o rată a succesului de 90%. Am început deja tratamentul”, potrivit postării de pe pagina de Facebook a trupei.

În continuare, Dave Mustaine a anunţat că toate concertele Megadeth de anul acesta vor fi anulate.

“Din păcate, din cauza acestui lucru trebuie să anulăm toate spectacolele din acest an. Turneul nostru se va desfăşura, totuşi, într-o formă sau alta. (...) Megadeth va fi pe scenă cât de curând se poate. Între timp, Kiko, David, Dirk şi eu lucrăm în studio la următorul album “Dystopia”, pe care abia aştept să-l audă toată lumea. (...) Să ne vedem în curând”, a scris Dave Mustaine.

