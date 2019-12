Solista trupei Roxette, Marie Fredriksson, a murit la 61 de ani

Informația a fost făcută publică de cotidianul suedez Express, citând un comunicat al familiei acesteia: "Cu mare tristețe anunțăm că una dintre cele mai mari și mai iubite artiste a plecat dintre noi. Marie Fredriksson a murit în dimineața zilei de 9 decembrie, ca urmare a unei boli cu care a fost diagnosticate de mult".

Marie era căsătorită cu Mikael Bolyos și avea cu acesta doi copii, pe Inez Josefin, în vârstă de 26 de ani, și pe Oscar, de 23 de ani.

În 2016, după 30 de ani de carieră, Marie Fredriksson, solista duoului Roxette, fondat împreună cu Per Gessle, anunța că se retrage din industria muzicală.

Aceasta a declarat la momentul respectiv că "zilele sale de turneu s-au terminat", din cauza stării sale de sănătate precare.

Fredriksson a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier în 2002, iar, de-a lungul timpului, a fost supusă unor intervenții chirurgicale și mai multor sesiuni de chimioterapie. În 2005, artista declara că este sănătoasă și nu se mai află sub tratament.

În 2009, duoul s-a reunit și a reînceput să susțină concerte live, însă, în februarie 2016 a concertat pentru ultima dată, deoarece Marie a fost sfătuită de medici să nu mai cânte pe scenă.

În iunie 2016, grupul muzical și-a lansat cel de-al zecelea album, "Good Karma".

Formată la începutul anilor '80, Roxette a devenit rapid una dintre cele mai iubite trupe pop, iar piese precum "The Look", "Dressed for Success", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love", "Joyride" şi "Milk and Toast and Honey" au făcut înconjurul lumii, fiind considerate în prezent adevărate "evergreen-uri".

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG