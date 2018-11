Calin Popescu Tariceanu, declaratie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Solicitarea DNA a fost trimisă către Comisia Juridică care are termen cinci zile pentru a întocmi un raport preliminar și pentru a stabili ulterior un calendar. În interiorul a 14 zile se pot consulta dosarele nu numai de către membrii comisiei și de către mine, să văd care sunt acuzațiile care mi se aduc, inclusiv, dacă Comisia va cere va trebui să răspund la întrebări și să prezint punctul meu de vedere. Procedurile le cunoașteți, după aceea plenul va fi sesizat cu solicitarea și plenul va trebui să ia o decizie în acest sens. Aștept cu interes momentul în care voi putea să studiez dosarul pentru a putea lua cunoștință cu acuzațiile incluse în dosar. Sunt numai 17 mii de pagini. Deci un vraf de dosare. Până atunci v-aș ruga să nu mă întrebați lucruri la care nu am cum să vă răspund, pentru că nu cunosc conținutul dosarele, decât informațiile care au apărut în spațiul public, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El a adăugat că este prematur să facă un comentariu referitor la modul în care va proceda în plenul Senatului, când se va supune la vot ridicarea imunităţii sale parlamentare.

"Cred că şi eu am dreptul, în primul rând, să studiez dosarul, cred că şi colegii mei, nu numai membrii din Comisia juridică, dar şi ceilalţi, după care, şi eu şi ceilalţi îşi vor forma o opinie. E prematur în acest moment să vă dau un răspuns", a afirmat Tăriceanu, întrebat dacă le va solicita senatorilor să voteze împotriva ridicării imunităţii sale parlamentare, indiferent de raportul care se va da pe această solicitare.

Întrebat dacă are vreun comentariu de făcut în legătură cu dosarul său, dacă avea informaţii că urma ca acesta să apară, Tăriceanu a negat, însă a subliniat că, la începutul acestui an, a primit o înştiinţare de la DNA, prin care era informat că au fost nenumărate mandate de ascultare care s-au întins pe o lungă perioadă de timp.

"Nu aveam informaţii să apară, însă singurul lucru pe care doresc să-l subliniez este că la începutul acestui an am primit o înştiinţare de la DNA, care mă informa că au fost nenumărate mandate de ascultare, care s-au întins pe o lungă perioadă, care s-a încheiat în 2014, în momentul alegerilor, şi la acea adresă, la care ulterior am făcut o solicitare de a vedea procesele verbale de ascultare, mi s-a spus că nu am nicio calitate procesuală. Între timp, înţeleg că s-au răzgândit cei de la Procuratură şi au întocmit acest dosar penal", a precizat Tăriceanu.

ŞTIRILE ZILEI