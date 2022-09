VIDEO Soldații ucraineni împart dulciuri copiilor din teritoriile eliberate. ”Domnule, aveți un steag pentru noi?”

În materialul video, câțiva soldați îmbrăcați în uniformă militară și înarmați cu puști împart dulciuri copiilor într-un loc de joacă, rămas în picioare după bombardamentele din teritoriile ocupate de ruși și acum eliberate de ucraineni.

Copiii curioși se apropie de mașina soldaților și primesc bucuroși dulciurile oferite. Un băiețel îl întreabă pe soldat: Domnule, aveți un steag pentru noi? Nu, fiule, le-am arborat pe toate, îi răspunde soldatul.

La un moment dat apare și o fetiță care se apropie timid, la îndemnul soldatului: ”Am o ciocolată specială pentru tine. Îmi amintesc că ieri îți era frică de soldații ucraineni, nu erai tu? Îți mai este frică?” Fetița primește ciocolata și răspunde zâmbind: ”Nu!”

În cele peste 200 de zile de război în Ucraina, aproape 400 de copii au fost uciși și peste 750 au fost răniți, potrivit procurorului general al Ucrainei. Peste şase milioane de refugiaţi din Ucraina se află în ţări ale Uniunii Europene, iar majoritatea sunt femei şi copii.

Touching video

Soldiers bring candies to kids in liberated territories of the #KharkivOblast:

- Dear defender, do you have a flag for us?

- No, son, I've hung all of them#StandWIthUkraine #UkraineWIllWin pic.twitter.com/Sbby4Y5RLl