Sofia Kenin, noua campioană de la Australian Open: Visul meu a devenit realitate! Au fost cele mai frumoase două săptămâni din viața mea

Sofia Kenin, campioană la Australian Open 2020 / FOTO: Jimmie48 Photography

Deși pornea cu șansa a doua în fața fostului lider mondial și dublă câștigătoare de Grand Slam, spaniola Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA), Kenin a făcut un meci foarte bun și a reușit să revină, după ce pierduse primul set.

I’m living a dream! So happy to lift this beautiful trophy All of the years of hard work and dedication have brought me here! It feels so special, so happy to share this all with you! These 2 weeks have been amazing Thank you for your support pic.twitter.com/Ox08DCaJsm — Sofia Kenin (@SofiaKenin) February 1, 2020

„Visul meu a devenit realitate, este un sentiment incredibil. Am avut multe emoții, dar în final am reușit să câștig. Este o onoare și un privilegiu să mă aflu aici. Abia aștept să mă întorc anul viitor. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, fără ei n-aș fi reușit vreodată această performanță. Echipa, staff-ul și familia mea au fost fantastici și m-au împins constant de la spate. Vreau să vă mulțumesc și vouă, celor din tribune, pentru o atmosferă senzațională. Vă iubesc pe toți!”, a spus Sofia Kenin, emoționată, după câștigarea trofeului.

"Au fost cele mai frumoase două săptămâni din viața mea!", a mai spus noua campioană de la Melbourne.

Sofia Kenin a câștigat finala după două ore și cinci minute de joc, cu scorul 4-6, 6-2, 6-2. În afara setului pierdut în fianlă, americanca a mai cedat unul singur la acest turneu, în partida cu compatrioata ei de 15 ani, Cori Gauff (67 WTA).

Kenin este cea mai tânără câștigătoare a Australian Open de la Maria Șarapova, în 2008.

Love you guys so much your suport these 2 weeks have been amazing! https://t.co/sDrO8hekml — Sofia Kenin (@SofiaKenin) February 1, 2020

De luni, ea urcă pe locul 7 WTA, în timp ce Garbine Muguruza va ocupa poziția 15.

WOW!! My dream came true! It’s been an incredible journey for me to get to where I am today holding Daphne

Thank you everyone for being there with me every single match, for supporting me, this means everything to me Feel so special in this gorgeous Jason Grech dress! pic.twitter.com/NpO4yi8vLF — Sofia Kenin (@SofiaKenin) February 2, 2020

