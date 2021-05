Weekend fără mască în aer liber EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Gelu Duminica, sociolog: Cei iresponsabili vor continua să fie iresponsabili, cu siguranță, și am văzut asta pe străzi, ieri și alaltăieri, și atunci stau și mă întreb dacă nu cumva cei ”iresponsabili” și în timpul pandemiei nu vor face decât să facă rău și celor care sunt conștienți în momentul de față, în sensul că vor duce inconștiență la un ritm nemaivăzut. Pe mine mă sperie ceea ce văd pe străzi și ceea ce văd la evenimentele la care dumneavoastră făceați referire. În sensul că nu există un mecanism prin care autoritatea statului să verifice dacă cei care sunt acolo se îngrămădesc, dansează se simt bine sunt vaccinați sau nu, au trecut prin boală sau nu, există posibilitatea să fie printre ei inconștienți pe care i-am văzut anti-vacciniști, a declarat Gelu Duminică.

Sociologul spune că noi ne-am aștepta ca societatea românească să fie extrem de solidară în condițiile în care am injectat dihonie foarte multă vreme. Eu cred ca fiecare om, adult, copil poate să fie responsabil, în momentul în care este învățat să fie responsabil, poate să fie solidar în momentul în care este învățat să fie solidar. Eu cred că un comportament este învățat, dar nu este în niciun caz înnăscut, iar ceea ce vedem in momentul de față este ceea ce am semănat. Atunci trebuie să impunem legea pentru ca binele comun să primeze în fața binelui individual.

Eu privesc ceea ce se întâmplă în momentul de față ca o relativă grabă, pe care nu o înțeleg, a subliniat declarat sociologul.

