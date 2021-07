Soberana 2-Al doilea vaccin candidat anti-COVID-19 dezvoltat de Cuba

Cel de-al doilea vaccin candidat anti-COVID-19 dezvoltat de Cuba, denumit Soberana 2, are o eficienţă de 91,2% după administrarea a trei doze, a anunţat joi directorul laboratorului care a conceput serul, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Cuba, vaccin anti-COVID-19

"Avem capacitatea de a produce un vaccin cu o eficacitate de 91,2%", a anunţat directorul Institutului de vaccinare Finlay (IFV), Vicente Vérez.



Portalul oficial de ştiri Cubadebate a informat, citând surse din cadrul institutului, că vaccinul are "o eficacitate de 91,2% împotriva cazurilor simptomatice", de "75,5% împotriva infecţiei" şi de "100% împotriva cazurilor severe şi fatale".



Vicente Vérez anunţase la începutul lunii iunie că Soberana 2 avea o eficacitate de 62% după administrarea a două doze.



"Este într-adevăr o cifră foarte ridicată", a spus Vicente Verez, care a subliniat că "obiectivul fundamental" al vaccinului este de a funcţiona în aşa manieră încât, pentru pacient, "acest coronavirus să se transforme într-o răceală" obişnuită.



Anunţul survine în momentul în care Cuba, cu o populaţie de 11,2 milioane de locuitori, se confruntă cu o creştere semnificativă a cazurilor de COVID-19. Acest stat insular a înregistrat 218.376 de cazuri de coronavirus şi 1.431 de decese asociate COVID-19.



Oamenii de ştiinţă cubanezi lucrează în total la cinci vaccinuri candidate împotriva COVID-19, dintre care două se află în ultima fază a studiilor clinice: Abdala şi Soberana 2.



Pe 21 iunie, grupul farmaceutic cubanez BioCubaFarma a anunţat că Abdala, primul vaccin anti-COVID-19 dezvoltat în America Latină, are o eficienţă de 92,28%, după trei doze.



Abdala urmează să primească în curând aprobarea oficială a autorităţilor cubaneze. Acest vaccin nu este încă autorizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), dar Cuba, confruntându-se cu o creştere a numărului de cazuri, a început să administreze serul încă din luna mai în regiunile cele mai afectate de pandemie.



Obiectivul Cubei este acela de a îşi vaccina toţi locuitorii până la sfârşitul anului cu seruri produse în ţară.



Aflată sub embargo american din 1962, Cuba a început să-şi dezvolte propriile vaccinuri în anii '80. În prezent, 80% din vaccinurile incluse în programul său de vaccinare sunt fabricate pe insulă.

ŞTIRILE ZILEI