Soarta moțiunii de cenzură USR AUR, decisă astăzi. După două rateuri, o nouă ședință a Birourilor permanente pentru stabilirea calendarului

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au fost convocate din nou pentru astăzi, de la ora 12.00, pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri seara de parlamentarii USR PLUS şi AUR. Social-democraţii au anunţat că sunt dispuşi să voteze moţiunea, dar numai dacă toate semnăturile vor fi validate şi dacă va fi stabilit calendarul pentru dezbatere şi vot. În caz contrar, vor depune propria moţiune de cenzură. În ambele scenarii, vor alegeri anticipate.

Birourile permanente - Parlament / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO

Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23.00, dar şedinţa nu a putut avea loc din lipsă de cvorum și a fost amânată pentru sâmbătă. Nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.



"Nu a existat cvorum din nou. Au fost prezenţi 6 membri ai Biroului permanent de la Senat şi 6 membri de la Camera Deputaţilor. Deci - 12. Cvorumul necesar pentru şedinţă este de 14 membri. Am convocat o nouă reuniune a Birourilor permanente reunite pentru ziua de luni, la ora 12.00", a declarat, sâmbătă, la Blaj, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, citat de Agerpres.



Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri seara.



Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.



Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii.



Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.



Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.

Premierul Florin Cîţu a afirmat duminică, la Blaj, în contextul în care există politicieni care susţin că ar fi suspiciuni cu privire la unele semnături de pe moţiunea depusă de USR PLUS şi AUR, că, dacă acest lucru ar fi adevărat, cei care au făcut asta trebuie să răspundă.



Întrebat duminică la Blaj, unde a participat la şedinţa Colegiului Director Judeţean al PNL Alba, dacă deţine informaţii că ar exista semnături false pe moţiunea depusă de USR PLUS şi AUR, Florin Cîţu a răspuns că nu cunoaşte acest lucru.



"Nu am informaţiile acestea, dar vă spun atâta: dacă există semnături false pe o moţiune, cei care au făcut acest lucru trebuie să răspundă. Şi dacă USR s-a asociat şi cu o moţiune cu semnături false, deja lucrurile arată foarte trist", a declarat Florin Cîţu, citat de Agerpres.



Deputatul PNL de Alba Florin Roman a susţinut, duminică, într-o postare pe Facebook, că moţiunea ar fi însoţită de peste 30 de semnături scanate, copiate din tabele şi cu suspiciuni de falsificare.

