Soțul fostului premier scoțian, Nicola Sturgeon, a fost arestat

Poliția scoțiană a precizat că un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost "arestat ca suspect" miercuri și a adăugat că ofițerii de poliție fac percheziții la adrese legate de anchetă.

Se crede că printre adresele percheziționate se află și locuința lui Sturgeon și Murrell din Glasgow, a cărei ușă din față a fost protejată de un cort, precum și sediul Partidului Național Scoțian din apropierea Parlamentului din Edinburgh.

Dubele de poliție au fost parcate pe o stradă laterală din apropierea birourilor SNP, iar în jurul casei lui Sturgeon a fost instalată bandă de poliție.

Murrell este fost director executiv al partidului, potrivit sursei citate.

BREAKING: 58 year old man arrested at former First Minister Nicola Sturgeon’s house in connection with the ongoing investigation into the funding and finances of the SNP. @itvnews pic.twitter.com/vtEUtlgKun