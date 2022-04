Soții Zagorodnov, poveste de iubire în timpul războiului. Ludmila l-a scos din Harkovul bombardat pe Sergey, nevăzător și dependent de dializă, și au ajuns amândoi în România

Soții Zagorodnov au o poveste de viață impresionantă. S-au născut în Rusia, în aceeași localitate, în același an și aceeași lună. S-au căsătorit în urmă cu 35 de ani și au rămas împreună, în ciuda tuturor greutăților. Au învins de fiecare dată și acum au reușit să scape cu viață din război. Locuiau în Harkov, unde s-au ferit de bombardamente timp de o lună.

SERGEY ZAGORODNOV, refugiat: Pe 24 februarie ne-am trezit la 5 dimineaţa că ni se zguduie casa în urma bombardamentelor şi împuşcăturilor din apropiere. Am stat 3 zile în subsolul locuinţei şi o lună de zile în centrul de dializă.

Sergey e nevăzător și dependent de dializă. Este scriitor, iar din 2018, când și-a pierdut vederea, e ajutat de Ludmila, soția lui, ca să-și pună pe hârtie cuvintele. Tot ea și-a făcut curaj să părăsească orașul bombardat și a făcut tot posibilul să ajungă amândoi în România. A fost un drum lung și greu.

LUDMILA ZAGORODNOV: Vom rămâne aici, ţinând cont de starea lui de sănătate. Unde să mergem? Vom rămane aici, pentru că sănătatea este ce mai importantă.

SERGEY ZAGORODNOV: Am fost infectat cu Covid şi timp de 1 an de zile, am fost de 4 ori la ATI. Doar ea a fost cea care m-a ajutat să trec peste asta.

EMANUEL UNGUREANU, preşedintele Asociaţiei pentru Solidaritate și Empatie ,,Delia Grădinaru'': A fugit împreună cu soția lui care este un înger pentru el și pentru noi, un exemplu fantastic de dragoste și fidelitate.

În ochii celor care îi cunosc, cei doi sunt o dovadă a iubirii, respectului și loialității. Ajunși la Cluj-Napoca, soții și-au făcut deja și o prietenă de încredere, translatorul, care le este mereu alături.

RODICA RUSU, translator: M-a impresionat foarte mult ajutorul și loialitatea soției, felul în care i-a fost alături pe tot parcursul drumului și a făcut tot posibilul să ajungă aici.

Cei doi soți greu încercați de viață fug pentru a doua oară din calea războiului. În 2015 au plecat din regiunea Donbas, atacată tot de ruși.

