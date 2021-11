Soția unui fost luptător ISIS vrea să se întoarcă în Europa. Un reportaj ÎN EXCLUSIVITATE din taberele din nord-estul Siriei, de Adelin Petrișor și Mihai Florea

Cassandra Bodart are 26 de ani și este din Belgia. La o primă vedere, arată ca orice european, însă povestea ei e mult mai complicată. La 17 ani s-a convertit la Islam și s-a căsătorit cu un francez cu 26 de ani mai mare.

Un an mai târziu, în 2013, a plecat în Siria, la Raqqa.

Potrivit Forțelor Democratice Siriene, soțul ei se ocupa de mașinile capcană ale organizației teroriste.

Cassandra Bodart, soţia unui luptător ISIS, cetăţean belgian: "Soţul meu a plecat (în Siria) şi nu mi-a oferit posibilitatea să aleg. Mi-a zis că, dacă nu vii, voi divorţa sau îmi voi lua o a doua soţie. Nu am putut accepta asta şi am zis ok."

Potrivit unui jurnalist de la un ziar din Anvers, în 2014, Cassandra a publicat pe Facebook o fotografie cu pașaportul ei rupt și a transmis un avertisment Belgiei și tuturor infidelilor. Surse din Forțele Democratice Siriene susțin că, 3 ani mai târziu, soțul Cassandrei a murit într-un atac sinucigaș cu mașină capcană în Raqqa, iar tânăra a ajuns în taberele din nord-estul Siriei.

În 2018, o instanță din Belgia a condamnat-o la 5 ani de închisoare pentru apartenență la o grupare teroristă. Acum, tânăra susține că are o tumoră la un picior care trebuie operată și vrea să se întoarcă acasă.

Un avocat îi apară interesele în instanțele belgiene.

Cassandra Bodart, soţia unui luptător ISIS, cetăţean belgian: "Îmi e dor de ţara mea, de familie, de vechea mea viaţă, de libertatea mea, pentru că aici sunt într-o închisoare. Scuze, dar pentru mine asta e o închisoare. Asta nu e viaţă! Cred că mă voi întoarce în ţara mea. Asta e sigur. În primul rând, e dreptul meu şi nu am o a doua cetăţenie. Sunt belgiancă."

În această vară, autoritățile belgiene au scos din nord-estul Siriei mai multe femei cu copii. În iunie, Casandra s-a întâlnit și ea cu oamenii trimiși de Bruxelles.

"Am stat de vorbă cu reprezentanţîi guvernului şi m-au întrebat despre viaţa mea, ISIS, despre ce e în tabară, despre viitor, despre ceea ce vreau să fac. Le-am spus tot, dar nu mi-au zis nimic. Nu mi-au zis 'nu', dar spun că problema e opinia publică. Şi au luat în primă fază 6 familii cu copii, pentru că e greu pentru copii aici. Cred că ne vor lua pe toţi, dar e nevoie de timp", spune Cassandra.

În taberele Al-Hol și Al-Roj din nord-estul Siriei trăiesc în jur de 60.000 de oameni. Cei mai mulți sunt irakieni și sirieni, însă sunt și mii de cetățeni din peste 50 de țări, inclusiv state puternice din Occident.

