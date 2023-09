„Slava Ukraini”, la TVR INFO - un documentar eveniment, realizat în inima conflictului din Ucraina

Documentarul Slava Ucraini este difuzat la TVR Info

La un an de la începerea războiului din Ucraina, filozoful şi intelectualul francez Bernard-Henri Lévy ne duce în miezul conflictului, prin intermediul acestui jurnal de război realizat în a doua jumătate a anului 2022. De la Harkov, în Donbas şi până la Herson, documentarul prezintă ravagiile cauzate de război prin mărturiile soldaților, cronicile frontului și portretele civililor și ne împărtășește lupta poporului ucrainean.



„Acesta nu este un documentar despre jurnalism. Nu este nici un film istoric sau de arhivă. Este un film cu o poziție clară, un documentar manifest, filmat chiar în locul de desfăşurare a unui război care devastează granița Europei. Un război al cărui rezultat va determina viitorul nostru și al generaţiilor care urmează. Este un film căruia i-am dedicat câteva luni din viața noastră: am mers pe teren cu apărătorii Ucrainei și cu civili bombardați, un teren masacrat, terorizat. În ciuda încrederii noastre în victoria finală a Ucrainei, am fost copleşiţi de furie și tristeţe.Echipa mea și cu mine am vrut să fim martori ai acestei realităţi”, a mărturisit Bernard-Henri Lévy.



Documentarul „spune povestea adevărată a unui război fără echivalent în ultimele trei sferturi de secol, un război în care am încercat să fim martori cu ochii limpezi”, aşa cum punctează autorul său, Bernard-Henri Lévy şi cuprinde tot ce echipa de realizare a experimentat: evenimente mari și mici, riscuri, emoţii, reacţii, relatări ale supraviețuitorilor, doliu, rapoarte de pe front și din oraşe bombardate, portrete, chipuri de ucraineni neînfricaţi.



Filmul îl urmărește pe Lévy pe teren din primele zile ale extraordinarei contraofensive ucrainene în timpul eliberării oraşului Herson, apoi călătorește în toată țara, împreună cu forțele speciale ucrainene şi filmează la Bahmut, Lyman, Harkov. În documentar sunt incluse imagini ale solidarităţii cu cetățenii Kievului în timpul oribilelor atacuri asupra infrastructurii civile, filmări ale evacuării civililor din Donbas sau secvenţe cu militarii în acţiune lângă centrala nucleară Zaporojie.



Echipa de realizare a documentarului include şase persoane: autorul - Bernard-Henri Lévy; co-realizatorul Marc Roussel; doi operatori: Olivier Jacquin şi Yaroslav Prokopenko; vechiul prieten al realizatorului, Gilles Hertzog; François Margolin - producătorul cu care Lévy colaborează de mult timp. Lor li s-a alăturat îngerul păzitor al echipei, care a devenit, de altfel, prietenul acesteia, Serge Osipenko.







Despre Bernard-Henri Lévy

Bernard-Henri Lévy este un filozof, regizor, activist francez și autor a peste 45 de cărți și 8 filme. Născut în 1948, Lévy a fost unul dintre pionierii mișcării „Noilor filozofi” și unul dintre cei mai importanți intelectuali din Occident, apărând democrația și umanismul împotriva totalitarismului și fascismului. Printre recentele sale cărţi publicate amintim: The Will to See: Dispatches from a World of Misery and Hope (2021), The Virus in the Age of Madness (2020), The Empire and the Five Kings (2019) și American Vertigo, Travelling America, in the Footsteps of Tocqueville (2005). El este cel care a mers pe urmele reporterului Wall Street Journal, Daniel Pearl, ucis în Pakistan, pentru a scrie cartea Who Killed Daniel Pearl? (2003). De la invazia din 24 februarie și începutul efectiv al acestui lung război, în 2014, Bernard-Henri Lévy a călătorit în Ucraina pentru a fi alături de poporul ucrainean. S-a adresat sutelor de mii de oameni la Maidan în 2014, a reprezentat președintele Franței la comemorările Babi Yar, l-a întâlnit pe Zelensky înainte de a deveni Președinte, s-a înrolat alături de trupe în 2020 și a finalizat un prim documentar TV cu durata de o oră, numit De ce Ucraina?, în primăvara anului 2022. Acest film a fost proiectat la Organizația Națiunilor Unite în octombrie 2022, sub auspiciile misiunilor franceze și ucrainene la ONU. Noul său film, "Slava Ukraini”, a fost lansat la nivel național în SUA pe 5 mai 2023.

