Sky News: Un convoi de rachete Iskander, care pot avea încărcătură nucleară, a fost depistat în apropierea graniței cu Finlanda

O înregistrare video postată pe rețelele de socializare surprinde ceea ce pare a fi un convoi de șapte rachete Iskander călătorind spre Vîborg, oraș din vestul Rusiei, transmite Sky News.

Șoferul care a surprins convoliul sugerează că Vladimir Putin a ordonat desfășurarea armelor nucleare după anunțul Finlandei de aderare la NATO.

„De îndată ce președintele Finlandei a spus că se alătură NATO, o întreagă divizie de Iskander, șapte… se îndreaptă spre Vîborg”, spune bărbatul în înregistrarea făcută cu camera de bord.

The Russian Army seems to be sending Iskander missiles toward the Finnish border in an attempt to scare the Finns and force them to stop the process of joining NATO.



The Finnish Parliament is expected to vote tomorrow on NATO membership. pic.twitter.com/iSRrAtqaz3