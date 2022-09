Situația meteorologică și hidrologică, analizată vineri seara la Ministerului Mediului

Ministrul Mediului, Tanczos Barna / FOTO: Autor: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Meteorologii şi hidrologii au precizat faptul că fenomenele se manifestă cu un caracter local şi, începând de duminică dimineaţă, vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor în toată ţara. Pentru zonele aflate sub avertizare hidrometeorologică am dispus ANAR (Administraţia Naţională Apele Române n.r.) întărirea monitorizării şi intervenţia în vederea asigurării secţiunilor de scurgere, acolo unde va fi cazul. Exploatarea acumulărilor trebuie să se realizeze conform regulamentelor de exploatare, pentru atenuarea viiturilor. Până în acest moment nu sunt semnalate probleme deosebite", a declarat Barna Tanczos, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.



Conform meteorologilor, până sâmbătă dimineaţă rămâne în vigoare mesajul de avertizări de cod roşu/portocaliu/galben pentru ploi abundente, în special în nordul Olteniei şi nord-vestul Munteniei.

Cantităţile de apă pot depăşi, punctiform, 100 l/mp în arealul aflat sub incidenţa codului roşu.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, aria precipitaţiilor abundente (35-50l/mp) va fi de interes în sud-estul ţării. În zonele în care vineri şi la noapte cantităţile de apă, prin acumulare, sunt de peste 70-90 l/mp la nivel local, ploile vor fi slabe cantitativ.

Începând de duminică, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor în toată ţara.



În cursul serii de vineri, INHGA a emis o avertizare hidrologică pentru fenomene imediate de cod roşu, valabilă pentru intervalul 2 septembrie, ora 20:15 - 3 septembrie, ora 2:00, pentru râurile din bazinele hidrografice Gilort, Olteţ, Tărâia (afluent al râului Olteţ), Cerna, Olăneşti şi Cheia (afluent al râului Olăneşti). Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de pericol.



În jurul orei 22:00, erau depăşite cote de inundaţie la Nistoreşti, pe râul Olteţ.

Pe celelalte râuri aflate sub avertizare hidrologică, cotele se menţineau în jurul cotei de atenţie sau sub acestea. Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj intervenea pe râul Gilort, în zona localităţii Novaci.

