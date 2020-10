Cliff Richards, la 80 de ani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cliff Richard și-a început cariera spectaculoasă în 1958. Și-a schimbat numele real, Harry Webb, și a cucerit lumea. A fost considerat un adevărat Elvis Presley al Regatului Unit.

CLIFF RICHARD: "Povestea despre muzică este că dacă muzica country a venit din America, aici (în Marea Britanie, not. red.) este patria rock and roll-ului, dar nu eşti proprietarul ei. Oricine are o bucăţică din ea. Toată lumea o iubeşte. E grozav că este aici."

Tot în 1958 a avut și prima piesa de succes.

Au urmat ani de cântece de top și filme. A vândut 250 de milioane de discuri. În 1995 a primit titlul de Sir. După 60 de ani petrecuți pe scenă, este unul dintre cei mai populari interpreți din Regatul Unit.

ŞTIRILE ZILEI