Singurul român din Spania care a obținut o stea Michelin reprezintă Țara Bascilor la evenimente culinare internaționale

Vitalie este originar din Republica Moldova. Avea doar 18 ani când a plecat de acasă. Voia să ajungă în Spania unde avea câteva rude, însă drumul a fost o adevărată aventură pentru că nu avea viză.

VITALIE NOFIT, bucătar cu o stea Michelin în Spania: "A fost o experiență nu chiar plăcuta, fiindcă în 2005 era cam greu să pleci din Moldova. Am plecat cu pretextul că sunt un sportiv și plecam la o competiție în Italia. Nu știam nici să vorbesc, nu știam nici să gătesc, nu știam nimic."

Însă, cheful de atunci a văzut în Vitalie un adevărat potențial și l-a trimis să facă practică la cel mai bun bucătar din Spania.

A observat el într-un an că ceea ce făceau două persoane , eu făceam singur. Și m-a trimis să fac practica 3 luni la Martin Berasategui. M-am întors cu multe tehnici noi, idei, am văzut altă lume. Am început să creez platourile mele.

Acum, restaurantul i-a devenit casă, iar echipa cu care lucrează este a doua familie.

A început în 2005 când nu știa să spună decât da sau nu, în spaniolă. Și după 17 ani a devenit un adevărat Chef, un profesionist.

În 2013 a depus cerere pentru redobândirea cetățeniei române.

Vitalie reprezintă Țara Bascilor la evenimentele internaționale, dar poartă în piept tricolorul. Consulatul României din Bilbao, alături de Martin Berasategui cu 12 stele Michelin și-au propus să sprijine și alți tineri români din școlile de gastronomie de la noi, Martin oferindu-le stagii de practică între 3 și 9 luni cu masă și cazarea asigurate.

ŞTIRILE ZILEI