Sindicaliştii de la Metrou nu au renunţat la greva generală, dar aşteaptă schimbarea ministrului Transporturilor pentru reluarea negocierilor

Potrivit vicepreşedintelui USLM, Marian Bărăgău, negocierile au eşuat întrucât conducerea Metrorex nu a fost de acord cu o mărire de salarii mai mare de 18%, deşi sindicaliştii şi-au redus pretenţiile la aproape jumătate, 'în jur de 20%'.

'Nu am renunţat niciodată la ideea de grevă. Problema este că acum trebuia să continuăm negocierile şi nu s-au continuat pentru că ei (managementul Metrorex - n. r.) au rămas pe poziţie inflexibilă de creştere cu 18% şi noi am scăzut de la cifra iniţială la aproape jumătate, în jur de 20%. Ei sunt inflexibili, invocând faptul că încă este la conducerea Ministerului Transporturilor domnul Şova, care nu vrea mai mult, şi că asta este situaţia până va pleca acest domn ministru de la Transporturi. După aceea, se pot relua negocierile. În caz că rămân pe această poziţie inflexibilă, sigur că noi avem greva suspendată, putem oricând să o reluăm', a declarat Marian Bărăgău.

Sindicaliştii aşteaptă noi negocieri după schimbarea din funcţie a actualului ministru al Transporturilor, Lucian Şova.

'Aşteptăm o nouă rundă de negocieri după ce se va schimba acest domn ministru al Transporturilor, care ne-a declanşat un război pe faţă. Am terminat azi întâlnirea, oricând se pot relua negocierile în sensul dezamorsării situaţiei', a punctat Bărăgău.

Pe 23 noiembrie, Marian Artimon, secretarul general al USLM, anunţa că sindicaliştii de la metrou ar putea declanşa greva generală în jurul datei de 10 decembrie, dacă 'nu va găsi înţelegere' şi nu se va semna contractul colectiv de muncă.

'Deşi am suspendat greva, am anunţat din data de 21 (noiembrie n.r), nimeni nu a venit cu nicio ofertă, pentru că am înţeles că au schimbat Consiliul de Administraţie, care trebuie mandatat de AGA, adică de minister, şi Consiliul de Administraţie trebuie să mandateze directorii pentru a merge să negocieze contractul colectiv cu sindicatele Metrorex. Noi nu ne dorim să ajungem în grevă, dar dacă nu reuşim să găsim înţelegere, undeva în jurul datei de 10 decembrie cred că vom declanşa greva generală.(...) Trebuia să ne creştem salariile undeva de la 1 noiembrie. A expirat contractul colectiv din 27 octombrie. Deja suntem în 23 noiembrie. A trecut aproape o lună. Ce să facem? Să aşteptăm ce? E un drept constituţional negocierea salariilor o dată pe an, la momentul expirării contractului colectiv de muncă', a afirmat atunci Artimon, în timpul unui protest în faţa Ministerului Transporturilor.

Principalele revendicări ale sindicaliştilor sunt creşterea salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi prelungirea contractului privind spaţiile comerciale din staţiile de metrou.

Dacă la început sindicaliştii au cerut majorări de salarii de 42%, apoi au coborât la 35%, iar acum 'în jur de 20%'.

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a demisionat pe 22 noiembrie, după ce Comitetul Executiv al PSD a decis înlocuirea acestuia cu Lia Olguţa Vasilescu, însă preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să aprobe revocarea acestuia din funcţie şi a respins propunerea social-democraţilor pentru acest portofoliu. Ulterior, PSD venit cu o nouă propunere pentru Ministerul Transporturilor, respectiv deputatul Mircea Drăghici.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că s-a decis în Comitetul Executiv Naţional al PSD ca miniştrii Paul Stănescu şi Lucian Şova să demisioneze în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis refuză să-i revoce. Însă, preşedintele Klaus Iohannis nu a luat act de demisia lui Lucian Şova şi de propunerile PSD, spunând că acest lucru se va întâmpla după 1 decembrie.

