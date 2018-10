prin telefon Simon Hăncescu, președinte FSLI EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Măsura nu ar fi deloc una benefică pentru sistemul de învăţământ, spun sindicaliștii. Fostul ministru al Educaţiei, Valentin Popa, neagă că 4.000 de profesori şi educatori ar urma să-și piardă posturi.

Atâta vreme cât numărul de posturi, total, este cu 10% mai mare decât numărul de angajați, cum ar putea cineva să-și piardă locul de muncă? Noi am stabilit acest număr prin discuții cu inspectorii generali, fiecare și-a făcut temele pentru începutul anului școlar, pe 10 septembrie. Sindicatele au transmis în teritoriu angajați fără număr pentru că Ministerul va plăti. Nu este așa! Nu putem angaja fără număr pentru că spun sindicatele. Nu este cazul să dăm afară pe cineva, nici vorbă de așa ceva, spune fostul ministrul al Educației,Valentin Popa.

Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu spune că ministrul a transmis că nu vor fi dați afară profesori, dar atrage atenția că școala funcționează și cu personal didactic auxiliar și nedidactic.

Aici este marea problemă, că în ultimii ani toate reducerile care s-au făcut din această categorie socio profesională. În acest moment deficitul este enorm în școlile din România. Din estimările noastre de peste 20 de mii de posturi ar fi nevoie ca să acoperim necesarul normal. Și mai este un lucru - s-a întâmplat ca după 1 septembrie să existe un număr suplimentar de copii- va dau exemplul Bucureștiului unde sunt 4.200 de copii în plus, față de ceea ce se estima, ceea ce înseamnă un necesar de aproximativ 250 de posturi didactice. Domnul ministru are informații, primite de la sfătuitorii domniei sale, care nu sunt corecte. Este surprinzător, ne-am trezit cu acest acest ordin fără să-l știm, în condițiile in care aveam asigurări de la domnul ministru, chiar de la instalare, că nu sunt probleme în anul 2018, că nu sunt probleme, ba chiar avem bani în plus 4%. Este incorect ceea ce a spus domnul ministru că noi am sugerat să angajeze fără număr, este complet fals, ba lucrurile stau tocmai invers, domnia sa s-a angajat, recunoscând faptul că este nevoie de un memorandum pe care să-l trimită la Guvern să se facă angajări la aceste categorii didactic auxiliar, nedidactic, a spus Preşedintele FSLI, Simion Hancescu, la TVR.

În România, pe lista problemelor din Învățământ găsim peste 2.500 de școli fără autorizație de securitate la incendiu și profesori necalificați la catedre. Nu stăm bine nici la amabdonul școlar. Aproape 20 la sută dintre elevi renunță la școală înainte de clasa a VIII-a, arată datele organizației Salvați Copiii.

Nici tinerii care termină un liceu sau o facultate nu au o viziune clară și nu știu ce să aleagă în viață sau la locul de muncă. Cei mai buni dintre elevi studiază în stăinătate și rămân să muncească acolo.

Și pentru că Educația este subfinanțată, părinții plătesc peste 3.000 de lei pe an.

Ieri, președintele Klaus Iohannis a atras atenția că anul universitar a început cu provizorate, atât în Educație cât și în Cercetare, iar președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației, a subliniat că avem nevoie de competență și coerență în Educație.





