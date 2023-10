Simpatizanții pro-palestinieni au invadat centrul Londrei. Au rupt fotografiile celor răpiți de Hamas și ținuți ostatici în Gaza. La New York, activiști pentru pace au blocat Gara centrală. Miting uriaș în Turcia

În Marea Britanie, poliția e în alertă. Mii de oameni au ieșit din nou pe străzile Londrei ca să-i susțină pe palestinieni.

Autoritățile au interzis în timpul demonstrațiilor orice semn de susținere a Hamas.

Poliția cu greu poate împiedica manifestări de acest gen.

Simpatizanții pro-palestinieni au invadat centrul Londrei pentru a rupe fotografiile celor răpiți de Hamas și ținuți ostatici în Gaza.

În Turcia, președintele Recep Erdogan și partidul său au chemat la un miting de susținere a cauzei palestiniene. Liderul de la Ankara a cerut Israelului să înceteze imediat ceea ce el numește "nebunie".

Erdogan este cel care zilele acestea i-a numit pe teroriști "luptători pentru libertate".

La New York, activiști evrei pentru pace au blocat Gara centrală, într-o acțiune împotriva bombardării Fâșiei Gaza de către Israel. A fost cea mai mare acţiune de nesupunere civilă din ultimii 20 de ani. Asta în timp ce la ONU se vota pentru un așa-numit armistițiu umanitar.

James Cleverly, ministrul britanic de Externe: "Să ceri încetarea focului în abstract nu ajută la nimic. Am căutat constant să facem pauze pentru a facilita trecerea spre interior a ajutorului umanitar pe care îl oferim și eliberarea ostaticilor și evacuarea cetățenilor britanici din Gaza. Aceasta a fost poziția noastră de la început. Desigur, vrem să vedem acest lucru rezolvat. Vrem să vedem Israelul în siguranță, pașnic și sigur. Dar, până în prezent, nu am văzut sau nu am auzit nimic de la Hamas care să-mi dea încredere că ei fie doresc, fie că vor respecta cererile de încetare a focului."

În Israel, inițial, poliția a interzis o demonstrație în fața casei lui Benjamin Netanyahu, dar apoi s-a răzgândit. Regele Bibi nu mai este iubit. A fost o demonstrație pașnică. Oamenii au manifestat la fel ca în centrul Tel Avivului, unde vin să-și plângă morții și să se roage pentru eliberarea ostaticilor.

Mulți israelieni consideră că guvernul Netanyahu 6 a eșuat lamentabil în misiunea de a-și proteja poporul.

Yael Berda, sociolog, Universitatea din Ierusalim: "Este multă ură, neîncredere, dezamăgire. Şi asta vine după mai bine de 9 luni de proteste care au divizat ţara. E ireversibil. Dacă acest guvern supravieţuieşte, societatea, nu. Nu aşa cum era."

Ido Vaknin, student: "Avem nevoie de o generaţie tânără, care să aibă mai multă putere şi influenţă în ţară. Din nefericire, suntem conduşi de oameni în vârstă."

Presa israeliană scrie că premierul Benjamin Netanyahu locuiește cel puțin de o săptămână în vila din Ierusalim a unui bun priteten, om de afaceri milionar.

