Colaboratorul Știrilor TVR, Adi Teslovan s-a impus la Clasa RC3 și în clasamentul vehiculelor cu două roți motrice, după un raliu plin de peripeții. Pe Proba Specială 2 Șistarovăț, echipajul Teslovan/Cseh l-a ajuns pe concurentul care a luat startul în fața lor și, pe lângă faptul că cei doi au fost nevoiți să ruleze în spatele echipajului Dinu/Vlașcu aproximativ 2 kilometri, pietre și părți ale suspensiei aruncate de mașina avariată au spart parbrizul Citroenului de concurs. Ziua de sâmbătă a continuat cu probleme de comunicație și vizibilitate cauzate de pătrunderea apei in habitaclu. Până la urmă cu ajutorul echipei tehnice, Adi Teslovan și Vajk Imre Cseh au reușit să ia startul în condiții optime duminică și au reușit să termine în top ten în clasamentul general, iar la final pilotul AT Motorsport a făcut ca de obicei radiografia etpaei pentru știriletvr.ro:

"Simone Tempestini și Sergiu Itu au recidivat și au câștigat toate probele speciale, încheiând Raliul Aradului la aproape 4 minute de ocupantului locului secund, echipajul Dan Gîrtofan/ Tudor Mârza. La numai 60 de sutimi de ei, a încheiat echipajul Vali Porcișteanu/Dan Dobre, în urma unei penalizări de 3 secunde primite chiar pe prima probă a raliului. Pe următoarele locuri s-a clasat echipajul Sebastian Barbu/Bogdan Iancu, care continuă acomodarea cu Skoda Fabia, urmat de Titi Aur cu Anton Avram în dreapta și tandemul Bogdan Marișca/Sebastian Itu, care după două pene a căzut până pe poziția 20 în clasament , fiind nevoit să lupte pentru revenire. Am remarcat ritmul susținut al tandemului Sebi Barbu/ Bogdan Iancu, dar cred că abia de acum începe efortul pentru câștigarea acelor secunde prețioase în lupta pentru pozițiile de pe podium, nu va fi ușor având în vedere experiența rivalilor săi pe modelele R5.

La clasa RC2N Andrei Gârtofan/Doru Vrajă au câștigat 7 din cele 9 probe speciale, fiind urmați în clasament de Călin Bucur/Diana Hațegan și perechea Răzvan Trișnevschi/Manuela Trișnevschi sosiți pe 3. Andrei Gârtofan fiind la prima s-a victorie cu Subaru la clasa RC2N cred că a fost un weekend deoasebit pentru familia Gârtofan, atât tatăl cât și fiul având o prestație de excepție la Arad.

Noi am încheiat pe locul 1 la clasa RC3 și locul 1 în clasamentul automobilelor cu tracțiune/2FWD. Un raliu foarte greu pentru noi! Până la urmă am reușit să obținem rezultatul dorit și asta este cel mai important. Dorim să îi mulțumim mult colegului nostru Ștefan Mihai pentru efortul făcut fără de care nu puteam să luam startul în ziua a doua. În clasamentul mașinilor cu două roți motrice am fost urmați de Mihnea Mureșan/Marc Banca și Norbert și Francesca Maior. La clasa RC4 s-a impus echipajul Mihnea Mureșan/Marc Banca urmați de Alexandru Gheorghe/Ciprian Solomon și pe locul trei a completat podiumul Eugen Caragui/Robert Fus.

La clasa 11 s-a impus echipajul Bogdan și Delia Năstase, cei doi câștigând 8 din cele 9 probe speciale, urmați de Răzvan Nechifor/Levente Mag și Adrian Minea/ Constatin Răducioiu.

În cadrul Cupei Suzuki câștigată de Dănuț Budai/Lucian Budai podiumul a fost completat de Bogdan Vrabie/Levente Csegzi și Bogdan Talașman/Andrei Mitrașcă.

Cupa Dacia a fost câștigată de Bogdan Gherghiu/Andrei Pintilii urmați de Andrei Mitre/ Mircea Onofrei și Dragoș Popa/Sorin Colceriu

În clasamentul debuntanților s-a impus echipajul Andrei Georgescu/ Mihaela Balint urmați de Ștefan Răducanu/Laurențiu Mandu și David Tarța/ Georgiana Gologan.

La Rally 2 clasamentul final a fost C.Albuț/A.Ursu pe locul 1 urmați de G.Marinescu/A. Caitanu pe 2 iar pe locul 3 a venit echipajul Csato Roland/ Csikos Sandor – Csato Roland un pilot de doar 17 ani, surpriza clasamentului.

Analizând Raliul Aradului putem spune că a fost unul extrem de dificil și spectaculos cu un public extrem de numeros, peste 10.000 de spectatori la super speciala din centrul Aradului iar ultima trecere pe Nadăș a fost, cred, cea mai grea probă de macadam din România.

Urmează încă o etapă pe macadam, în perioada 21-22 Iunie, Raliul Moldovei, ce se va desfășura în județul Bacău, mai exact prima zi a raliului se va desfășura pe probele de lângă Moinești și o super specială în Onești transmisă în direct de TVR, iar ziua a doua se va muta pe probele de lângă Bacău.

