Prima etapă din Campionatul Naţional de Raliuri a fost una extrem de disputată, condiţiile de desfăşurare şi numărul mare de maşini aliniate la start, 90, asigurând un spectacol deosebit pe probele speciale. Este de altfel prima ediţie a "Raliului Zăpezii" de după Revoluţie care s-a desfăşurat cu casa închisă. Nu mai puţini de cinci câştigători ai Raliului se aliniau la start ei fiind şi favoriţii ediţei având totul de partea lor: Experienţa, maşini de clasă 2, echipe puternice, avantajul terenului, propriu în cazul lui Dan Gîrtofan.

Din păcate Giri ieşit din cărţi la jumătatea cursei după ce a ieşit în decor şi nu a contat în finalul electrizant pentru podium. Simone Tempestini a dominat ziua a doua, şi a câştigat etapa la pas, oprind cronometrele la 01:12:45,1. Pentru poziţia secundă s-au luptat Bogdan Marişca şi Vali Porcişteanu. Valino, la primul raliu cu Skoda Fabia R5 a fost nevoit să facă o cursă de urmărire, după ce o pană l-a făcut să piardă secunde preţioase. Bogdan Marişca şi-a menţinut cu emoţii poziţia secundă, la coborârea pe Poiană, ultima probă specială, pilotul NRA rămânând fără ambreiaj.

Poziţia a patra a revenit surprinzător lui Manu Mihalache, care la bordul unui Mitsubishi Lancer EVO 9 de clasa 3, a reuşit să se bată de la egal la egal cu maşinile de clasa 5.

Titi Aur, câştigător a şase ediţii de Tess Rally Braşov, a revenit în Campionatul Naţional de Raliuri, acomodarea la Modelul de Skoda R5 decurgând progresiv. Alături de Silviu Moraru cei "2 old for gold" au devansat două maşini de clasă R5 pilotate de Sorin Badea şi Florin Manole, cele două Forduri Fiesta R5 adjudecndu-şi poziţiile 6 şi 7.

Poziţia a opta a fost adjudecată de o maşină de clasă 5, Adrian Teslovan, colaboratorul Ştirilor TVR, reuşind să câştige clasa automobilelor cu două roţi motrice. "A fost o etapă extrem de grea, nu am fost foarte inspirat în alegerea anvelopelor și nici în cea a “setup-ului” mașinii, am "reuşit" un « tête-à-queue » în treapta a 6-a pe Poiana, pană pe Cheia, dar am reuşit să terminăm cu bine, şi aşteptăm să ne vedem în mai la Cluj, la etapa a doua"

Poziţia a noua în clasamentul general a revenit tandemului IliescuBadea la bordului unui Mitsubishi Lancer, iar top tenul a revenit lui Florin Tincescu, la bordul unui Fiat Abarth. Napoca Rally Academy a reuşit astfel să aibă trei echipaje în top ten, teamul clujean urmând să evolueze etapa următoare în raliul de casă.

