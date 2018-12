Simona Halep vrea să fie portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyio din 2020. Liderul WTA va face echipă cu Horia Tecău la dublu mixt

Simona Halep, selfie la Casa Olimpică cu colegele de la lotul olimpic / FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Simona Halep a anunțat că își dorește să fie sănătoasă pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, unde vrea să câștige o medalie: „Sunt onorată să fac parte din lotul olimpic al României. Mai este ceva timp până la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar eu sper să fiu aptă și să mă calific.”

„Am jucat la Londra acum două ediții și a fost foarte frumos, emoționant și foarte diferit de ceea ce facem noi în fiecare zi. Tenisul este un sport individual, dar atunci când am jucat la Jocurile Olimpice a fost cu totul și cu totul altceva. Au fost emoții cum nu am mai întâlnit și sper ca acum să joc mult mai bine decât am făcut-o la Londra. Obiectivul meu principal la Tokyo este bineînțeles o medalie, nu contează ce medalie. Eu o sa fac tot posibilul să fiu prezentă la Tokyo și să câștig. Mai vreau însă să spun ceva: îmi exprim public dorința de a fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Bineînțeles, dacă o sa merg și dacă se va decide astfel. Pentru mine ar fi o mare bucurie”.

Numărul 1 mondial a menționat că își dorește foarte mult să joace la Tokyo în proba de dublu mixt alături de Horia Tecău.

"Visul meu este să joc împreună cu Horia Tecău la dublu mixt. Chiar îmi face plăcere că există această posibilitate de a juca împreună. Noi am mai jucat și am atins chiar și sferturi de Grand Slam. Acum sper să fim apți amândoi și să mergem la Tokyo pentru a lua o medalie. E posibil ca până atunci să mai jucăm dublu mixt, vom vedea, mai e timp destul. De ce Horia? Pentru că este constănțean, pentru că am mai jucat împreună, pentru că a fost numărul 1 la dublu și pentru că îmi e drag de el. Ne înțelegem bine și cred că o să facem echipa bună. Cu siguranță o să joc și dublu feminin. Dacă te duci la Jocurile Olimpice ar trebui să joci tot ce se poate. Dar echipa este cea care decide, pentru că nu mai vorbim de tenis ca sport individual, ci ca sport de echipă. Eu ma axez pe o medalie și imi voi pune toată energia pentru ca acest lucru să se întâmple", a mai spus lidera WTA.

Cei 12 componenți ai lotului olimpic de tenis al României au fost prezentați oficial: Simona Halep (nr. 1 WTA), Mihaela Buzărnescu (24 WTA), Irina Begu (67 WTA), Ana Bogdan (76 WTA), Sorana Cirstea (85 WTA), Monica Niculescu (100 WTA), Alexandra Dulgheru (147 WTA), Irina Bara (158 WTA), Raluca Olaru (dublu, 44 WTA), Marius Copil (60 ATP), Horia Tecău (dublu, 27 ATP), Florin Mergea (dublu, 576 ATP).

Propunerile pentru alcătuirea lotului olimpic au fost făcute de Federaţia Română de Tenis.

