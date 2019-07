Simona Halep: Voi merge prin ţară pentru ca tot mai mulţi copii să se îndrepte spre tenis

Simona Halep a prezentat fanilor din România, miercuri seară, pe Arena Națională, trofeul cucerit la Wimbledon. La festivitate, Simona a anunțat că, după ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, va merge în țară, pentru a încuraja cât mai mulți copii să joace tenis.

Constănțeanca spune că vrea să fie un exemplu pentru noua generație și își dorește ca cel puțin un milion de copii să practice tenisul. Astfel, după turneul de la US Open, care se desfășoară în perioada 26 august - 8 septembrie, Simona Halep va lua inițiativă în acest sens.

"Am vrut să deschid mentalitatea spre vis. Cred că am inspirat multă lume, sper ca acest rezultat să dea mai multă încredere oamenilor că orice e posibil. Vreau un milion de copii care să meargă la tenis. Apoi, să venim cu toţii pe un stadion să-i sărbătorim. Voi merge prin ţară, după US Open, pentru ca tot mai mulţi copii să se îndrepte spre tenis", a declarat Halep, pe scena amplasată pe Arena Națională.

Peste 20.000 de oameni au venit să o vadă pe Simona Halep, campioana de la Wimbledon. Sportiva noastră a prezentat în faţa românilor trofeul cucerit. La festivitate au luat parte multe personalităţi din sport, care au venit să îşi arate recunoştinţa faţă de performanţa realizată.

Sportiva din Constanţa a obţinut o performanţa uriaşă la Wimbledon, reuşind să cucerească trofeul probei individuale feminine, după ce a învins-o, în finala de sâmbătă, 13 iulie, pe americanca Serena Williams, cu scorul de 6-2, 6-2.

