Kinetoterapeutul Gelu Cosma tratează hernia de disc cu care a fost diagnosticată Simona Halep prin terapie manuală și fizioterapie, fără a exclude crioterapia.

"Mă simt destul de ok. Bineînţeles că am fost îngrijorată, dar am făcut RMN şi acum ştiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme în trecut, dar acum este un pic mai mult. O să fac recuperare, o să fac tratament, fizioterapie, atât, nimic mai mult. Şi sper să fiu aptă să joc la turnee", a declarat sportiva.

Liderul mondial în tenisul feminin va urma un tratament conservator bazat pe medicaţie cu substanţe nutritive şi recuperare prin exerciţii trigger-point şi mobilizari vertebrale pentru musculatura profundă afectată.

"Cred că voi mai face pauză încă o săptămână, fără să joc tenis şi după aceea o să o iau uşor-uşor. Am fost îngrijorată şi eu la început când nu ştiam ce am, însă după ce am făcut RMN-ul şi am vorbit cu medicii m-am relaxat", a precizat Simona.

Într-un interviu pentru publicația New York Times, românca a declarat că poate juca și că nu există riscul de înrăutățire. "Problema este acolo, discul s-a mişcat. Dar nu este periculos. Nu se deplaseză zilnic. E bine. Exerciţiile pentru a întări musculatura în acea zonă pot împinge discul înapoi sau îl pot menţine în poziţia respectivă. Nu e aşa de rău. Nu există riscul unor înrăutăţiri ulterioare. Trebuie să-mi fac recuperarea, cu exerciţiile de bază şi terapie prin masaj. Fără tenis. Aştept turneul ca să pot juca", a spus Simona, în interviul acordat lui John Clarke.

Turneul Campioanelor, competiţie care reunește primele opt tenismene cu cele mai bune rezultate din acest an, se va desfăşura în perioada 21-28 octombrie, la Singapore.

Simona Halep, numărul 1 WTA, a anunțat marți, pe rețelele de socializare, că are hernie de disc. După valul de mesaje venite în urma anunțului, Simona a revenit cu un mesaj pentru fanii din România, în care a precizat că NU se va opera. Sportiva a fost supusă unui RMN, la întoarcerea de la Beijing, unde a abandonat în primul tur, din cauza durerilor de spate.

Duminica trecută, la Beijing, Simona Halep a abandonat în meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la China Open. Sportiva s-a retras după primul set, pierdut cu 1-6, din cauza problemelor fizice.

Săptămâna precedentă, românca fusese învinsă cu scorul de 6-0, 7-5 de Dominika Cibulkova (Slovacia), locul 31 WTA, în turul al doilea al Wuhan Open.

Simona a acuzat atunci dureri la spate şi la coapsa stângă și a solicitat de mai multe ori ajutor medical. A dus, însă, meciul până la final.

