Simona Halep va fi principala favorită la Roland Garros, după ce Ashleigh Barty, numărul 1 mondial și deținătoarea titlului, a anunțat că nu participă

Ashleigh Barty și Simona Halep

"Openul Franţei de anul trecut a fost turneul cel mai special din cariera mea şi nu a fost o decizie pe care am luat-o cu uşurinţă", a explicat într-un mesaj postat pe Instagram Barty (24 ani), care nu participă nici la US Open, competiţie care are loc la New York.

"Sunt două motive care au stat la baza deciziei mele: primul îl reprezintă riscurile sanitare care există încă din cauza Covid, cel de-al doilea este pregătirea mea, care nu a fost ideală, în condiţiile în care antrenorul meu nu a putut fi alături de mine din cauza închiderii frontierelor în Australia", a explicat liderul WTA.

Ashleigh Barty locuieşte şi se pregăteşte la Brisbane, în timp ce antrenorul ei, Craig Tyzzer, trăieşte la Melbourne, oraş izolat de două luni din cauza unui nou val al epidemiei de coronavirus, iar deplasările dintre cele două metropole nu sunt autorizate.

Ashley Barty este deținătoarea trofeului de la Roland Garros, câștigat în 2019 într-o finală cu cehoaica Marketa Vondrousova.

Simona Halep, care lipsește de asemenea anul acesta de la US Open, a anunțat în schimb că va participa la Roland Garros, care este o prioritate anul acesta. Turneul de Grand Slam din capitala Franța începe pe 27 septembrie.

Înainte de Roland Garros, jucătoarea noastră va participa la turneul de la Roma.

