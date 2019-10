Ilie Năstase: "Simona Halep şi Bianca Andreescu vor juca finala Turneului Campioanelor!" O victorie cu Svitolina face ca Halep să se califice în semifinale

Simona Halep-Elina Svitolina

O victorie cu Svitolina face ca Halep să se califice în semifinalele „Turneului Campioanelor" de pe primul loc din Grupa Violet, în condițiile în care și Andreescu o bate pe Pliskova.

Ca să o egaleze la 4 pe Svitolina în disputele directe, Halep a trebuit să câștige ambele semifinale din 2019: mai întîi la Doha, unde a revenit de la 1-4 în setul decisiv și apoi la Wimbledon, unde ucrainianca izbutise prima ei calificare în penultimul act al unui Grand Slam.

„Este o jucătoare foarte solidă și puternică. Toate meciurile sunt grele contra Svitolinei, cu excepția celui de la Wimbledon pentru că a fost o suprafață foarte rapidă. Aici, suprafața este lentă, îi place foarte mult, însă și eu am încredere că joc un tenis destul de ok. Trebuie să mă concentrez la ceea ce am de făcut și să nu mă gândesc la victorie sau la înfrângere. Vreau să mă simt bine pe teren, sănătoasă și să joc cât se poate de bine", a declarat Simona.

„Toată lumea a crezut că, din cauza herniei de disc, Halep va face doar act de prezență la WTA Finals, dar Simona a arătat că urăşte să piardă ", a titrat CNN care i-a evidențiat ca „ireale", ambiția și puterea de luptă.

„Dacă nu ai foc în interior, este greu. Dar am un talent natural. Întotdeauna l-am avut. Și când eram junioară. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să mai lucrez și în această direcție pentru că am deja atât de multe de îmbunătățit", a mai spus Halep.

Simona Halep l-a chemat de patru ori pe Cahill pentru sfaturi pe teren

Fostul lider mondial recunoaşte că Darren Cahill a avut un rol important în victoria obţinută în faţa Biancăi Andreescu, după ce a salvat o minge de meci.

„La mingea de meci salvată, am fost agresivă cu reverul în lung de linie, dacă îmi amintesc bine. Nu m-am gândit că pot pierde meciul. Mi-a fost dor de Darren!", a glumit Halep când a explicat de ce l-a chemat de 4 ori pe Cahill pentru sfaturi în teren.

La 4 egal în setul secund, Halep a speculat „pauza" medicală cerută de Andreescu din cauza durerilor de spate şi a putut primi sfaturi de la Cahill pentru o perioadă de timp triplă faţă de cât prevede regulamentul:

„L-am chemat de atâtea ori pentru că mi-a fost dor de el în acest an. Am vrut doar să mă asigur că are tot creditul meu", a mai spus Simona.

Este prima partidă câştigată de Halep de la „minge de meci salvată" la un an şi 9 luni după ce a anulat două asemenea şanse de victorie avute de Kerber în semifinale la Australian Open, diferenţa fiind cã, la Melbourne, în 2018, Cahill nu a avut voie să intre în teren.

„O cunoaşte foarte bine pe Simona şi o aduce tot timpul în dispoziţia mentală, în primul rând, şi emoţională, de a da totul", a declarat Daniel Dobre, antrenorul Simonei.

