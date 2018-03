Simona Halep se pregătește pentru sezonul pe zgură EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La revenirea în ţară, Halep a recunoscut că rezultatele înregistrate la Indian Wells şi Miami nu au fost atât de bune pe cât şi-ar fi dorit: "Nu m-am antrenat, nu am fost pregătită fizic, de aceea și rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng și nici nu o să dramatizez."

Halep abia așteaptă să joace din nou pentru România în Fed Cup, după un an. Liderul mondial va fi teren la Cluj-Napoca, în barajul cu Elveția, care poate aduce promovarea în prima Grupă Mondială.

"Îmi doresc să câștig ambele meciuri pe care le voi juca, abia aștept și sper să iasă bine, să câștigăm partida".

Simona nu a uitat nici de sezonul pe zgură și de o revanșă la Roland Garros, după ce anul trecut a pierdut finala: "Abia aștept să joc pe zgură, am avut rezultate bune anul trecut. Nu simt nicio presiune, nici presiunea punctelor nu o am, pentru că am făcut treabă bună în Australia."

Simona Halep are de apărat 3070 de puncte de anul trecut, pe zgură. Liderul mondial a ajuns în 2017 în semifinale la Stuttgart, pe zgura indoor, în Germania (185 de puncte), a câștigat finala de la Madrid (1000 puncte), a jucat finala de la Roma (585 puncte de apărat), și pe cea de la Roland Garros (1300 de puncte).

