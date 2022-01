Simona Halep se oprește în optimile turneului de Grand Șlam Australian Open, după ce a fost învinsă de franțuzoaica Alize Cornet (6-4, 3-6, 6-4)

Simona Halep și Alize Cornet

Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numărul 14, a suferit prima sa înfrângere din acest an, la capătul celui mai solicitant meci, care a durat două ore şi 33 de minute, în condiţii dificile, la o temperatură de 32 grade Celsius.



Simona Halep a încheiat o serie de opt victorii consecutive, care i-a adus, între altele al 23-lea titlu din carieră, la Melbourne Summer Set 1.



Cornet (32 ani, 61 WTA) a început meciul mai bine şi a condus cu 3-1, Halep a revenit şi a egalat, 3-3, însă franţuzoaica s-a impus cu 6-4 într-un prim set în care şi-a pierdut serviciul de trei ori.



Deşi Halep a început actul secund cu break, Cornet a continuat să fie agresivă şi a preluat controlul, desprinzându-se la 3-1. Halep a revenit şi a avut o serie remarcabilă de cinci ghemuri, dintre care ultimele trei la zero, câştigând cu 6-3 şi restabilind egalitatea la seturi.



În decisiv s-a mers cap la cap până la 3-3, Halep ratând prima oportunitate de break din acest act, după care Cornet a fructificat prima sa şansă, în ghemul următor, iar acest lucru a făcut diferenţa. Halep salvat două mingi de meci la 3-5, dar s-a înclinat în cele din urmă cu 4-6.



Pentru Cornet, care a trecut anterior de spaniola Garbine Muguruza, este prima sa calificare în sferturile de finală ale unui turneu de Mare Şlem.



Cornet a făcut nu mai puţin de 9 duble greşeli, însă procentajele la serviciu au fost destul de echilibrate, cu un uşor plus pentru Simona. Halep a încheiat cu 27-22 la mingile direct câştigătoare şi cu 41-46 la erorile neprovocate, fiind superioară la totalul de puncte, 93-88.



Halep, finalistă la Australian Open în 2018 şi sfertfinalistă anul trecut, este condusă acum de Cornet cu 4-1 în meciurile directe. Singura victorie a româncei a avut loc în 2013, la Sofia, cu 6-4, 6-4. Cornet s-a mai impus în 2011, în primul tur la Monterrey, cu 7-5, 6-1, în 2014, la Dubai, a profitat de abandonul Simonei la scorul de 6-1, 1-1, iar în 2015 a câştigat la Madrid, în primul tur, cu 7-6 (6), 6-3.



Halep s-a ales cu un cec de 328.000 de dolari australieni şi 240 de puncte WTA.



Tot luni, Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi pe poloneza Iga Swiatek, a şaptea favorită.

ŞTIRILE ZILEI