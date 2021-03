Simona Halep se întoarce în echipa de Fed Cup și joacă barajul cu Italia: Mereu am jucat cu sufletul, vreau să merg acolo și să câștig niște puncte pentru România

Monica Niculescu si Simona Halep, Rouen 2019 / FOTO: Simona Halep - Top 10 WTA/Facebook

"O să încep cu cu partea în care am declarat anul trecut în decembrie că nu o să joc Fed Cup, că am turneu săptămână de săptămână și aș fi vrut să fiu cât se poate de fresh la Jocurile Olimpice. Dar, nejucând luna aceasta deloc, am avut timp să mă odihnesc, să mă recuperez și vreau să spun că o să joc Fed Cup. Mereu am jucat cu sufletul, accidentată, neaccidentată, am jucat. Mă bucur că am șansa să joc din nou, sunt foarte bine să merg acolo și să câștig niște puncte pentru România. Mereu a fost o emoție diferită când am jucat FedCup. E diferit, foarte diferit. Și Grand Slam să joci, finală, semifinală, ai emoții, dar la Fed Cup e cu totul altceva. Îți dorești să câștigi pentru țara ta, pentru echipă”, a declarat Simona Halep, într-un interviu la Digi Sport.

Simona a mai spus că i-ar plăcea să fie căpitan al echipei de Fed Cup, inclusiv cât timp se află în activitate. Declarația vine în contextul în care căpitanul-nejucător Florin Segărceanu a demisionat și federația caută înlocuitor. După refuzul lui Daniel Dobre, Monica Niculescu ar fi favorită să conducă România în barajul cu Italia.

Primul meci pentru naționala feminină va fi chiar barajul de menținere în Grupa Mondială cu Italia, care va avea loc pe 16 și 17 aprilie la Cluj-Napoca.

Sportiva a infirmat zvonurile potrivit cărora s-ar retrage în curând și a precizat că, dacă va fi bine din punct de vedere fizic, intenționează să joace inclusiv la Olimpiada din 2024.

